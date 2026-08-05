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Συναγερμός στη Γερμανία για πρόσκρουση στον αέρα αεροπλάνου cargo με drone στο οποίο εντοπίστηκε πυροκροτητής
ΚΟΣΜΟΣ
Γερμανία Drone DHL

Συναγερμός στη Γερμανία για πρόσκρουση στον αέρα αεροπλάνου cargo με drone στο οποίο εντοπίστηκε πυροκροτητής

Η σύγκρουση έγινε κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας - Σύμφωνα με τη BILD στο drone εντοπίστηκε μια άγνωστη ουσία

Συναγερμός στη Γερμανία για πρόσκρουση στον αέρα αεροπλάνου cargo με drone στο οποίο εντοπίστηκε πυροκροτητής
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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία όταν ένα αεροπλάνο cargo της DHL συγκρούσθηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγη ώρα μετά την απογείωσή του.

Σύμφωνα με την BILD η σύγκρουση σημειώθηκε σε ύψος 400 μέτρων και περίπου 6 χιλιόμετρα μακριά από το αεροδρόμιο.

Κατά την ίδια πηγή, στο drone εντοπίστηκε μια ύποπτη - άγνωστη προς το παρόν - ουσία και ένας πυροκροτητής!

Το αεροσκάφος της DHL έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Αννόβερου ενώ το drone ελέγχθηκε από πυροτεχνουργούς καθώς κατέπεσε κοντά σε ένα ουκρανικό Antonov.

Λόγω της έκτακτης κατάστασης το αεροδρόμιο της Λειψίας έμεινε κλειστό μέχρι τις 2 τα ξημερώματα με τις πτήσεις να κατευθύνονται σε κοντινά αεροδρόμια όπως της Νυρεμβέργης.
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