Ο Τζέσι Πλέμονς πρωταγωνιστεί στην ταινία «Jonty»

Ιωάννα Μαρίνου
Η εταιρεία παραγωγής A24 ετοιμάζει μια νέα κωμωδία με τίτλο «Jonty», στην οποία θα πρωταγωνιστεί ο υποψήφιος για Όσκαρ, Τζέσι Πλέμονς, ο οποίος θα έχει και ρόλο εκτελεστικού παραγωγού. Στο πλευρό του θα βρίσκεται ο βραβευμένος με Tony, Κόουλ Εσκόλα.

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν άγνωστες, η ταινία έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον λόγω των ηθοποιών συγκεντρώνει. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει η δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ, Λορίν Σκαφάρια, σε σενάριο που συνέγραψαν ο Τζέσι Άρμστρονγκ και ο Σαμ Μπέιν, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν συνεργαστεί στην ταινία «Four Lions», μεταξύ άλλων.

Επιπλέον στην παραγωγή θα βρίσκονται οι Άρι Άστερ και Λαρς Κνούντσεν μέσω της εταιρείας τους Square Peg καθώς και οι Λορν Μάικλς και Έριν Ντέιβιντ για την Broadway Video. Η Έμιλι Χίλντερ και ο Μίκα Φρανκ θα έχουν ρόλο εκτελεστικών παραγωγών μαζί με τους σεναριογράφους.

Ο Πλέμονς πρόσφατα συνεργάστηκε με τον Γιώργο Λάνθιμο και τη συμπρωταγωνίστριά του στο «Kinds of Kindness», Έμα Στόουν στη σκοτεινή κωμωδία «Bugonia», η οποία έκανε πρεμιέρα στη Βενετία και θα κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 6 Νοεμβρίου.

Στα επερχόμενα σχέδιά του, πρόκειται να υποδυθεί τον Plutarch Heavensbee στο «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» ενώ θα εμφανιστεί στο πλευρό του Τομ Κρουζ στη νέα ταινία του βραβευμένου με δύο Όσκαρ Σκηνοθεσίας Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου για την Warner Bros.

Φωτογραφία: Shutterstock

Ιωάννα Μαρίνου

