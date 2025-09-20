«Τώρα θα σε φτιάξω πουλάκι μου» - Τι είπε ο ιδιοκτήτης του ελληνικού εστιατορίου που πήγε ο Σενγκούν
Ο Γιάννης Μάγκος, ιδιοκτήτης του εστιατορίου «Μάνος» στη Μαρμαρίδα, μίλησε για το τετ-α-τετ με τον διεθνή Τούρκο μπασκετμπολίστα και την οικογένειά του
Για την επίσκεψη του Αλπερέν Σενγκούν στο εστιατόριό του στη Μαρμαρίδα και τη μύησή του... στο σπάσιμο πιάτων, μίλησε ο ιδιοκτήτης Γιάννης Μάγκος.
Όπως είπε, ο διεθνής Τούρκος μπασκετμπολίστας, που βρέθηκε στην επικαιρότητα τις προηγούμενες ημέρες για το beef με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, πήρε μια γεύση από τον τρόπο με τον οποίο διασκεδάζουν οι Έλληνες.
«Δεν είχε άλλη επιλογή παρά να διασκεδάσει. Όταν είδα το όνομα στο ρεζερβέ και τον περίμενα, είπα 'τώρα θα σε φτιάξω πουλάκι μου, θα δεις πώς διασκεδάζουμε'» είπε ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου «Μάνος» και συνέχισε: «Ήταν ταπεινός και με χαμηλό προφίλ με την οικογένειά του σε ήρεμη φάση. Τον έβαλα σε τραπέζι κοντά στην πίστα και όταν άρχισαν οι χοροί, τον άρπαξα... και έγινε η βάφτιση».
Για το περιστατικό με το σπάσιμο πιάτο στο κεφάλι του Σενγκούν, ο κ. Μάγκος είπε: «Το πήρε αστεία, δεν παρεξηγήθηκε. Όλη η οικογένεια γελούσε, έβγαλα φωτογραφία με τον πατέρα του. Ήταν συντηρητική οικογένεια, δεν έπιναν αλκοόλ, είναι από τον βόρειο Πόντο. Ήταν λίγο κουμπωμένοι στην αρχή, αλλά βρήκα τον τρόπο να τους ξεκλειδώσω».
