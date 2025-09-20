Γάζα: Προπαγανδιστική αφίσα της Χαμάς για τους 48 εναπομείναντες ομήρους

Ποιος ήταν ο Ρον Αράντ

Μια προπαγανδιστική αφίσα με τους 48 εναπομείναντες ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας έδωσε στη δημοσιότητα η, παρουσιάζοντάς τους όλους με το όνοματου ισραηλινού αεροπόρου που αγνοείται από το 1986. Στο κείμενο που συνοδεύει την εικόνα αναφέρεται: «Λόγω της άρνησης του Νετανιάχου και της υποταγής του [αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εγιάλ] Ζαμίρ, μια αποχαιρετιστήρια εικόνα καθώς ξεκινά η στρατιωτική επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας».Το μήνυμα φέρεται να στρέφεται κατά του Νετανιάχου, κατηγορώντας τον πως δεν δέχεται συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων, ενώ ταυτόχρονα καταλογίζει στον Ζαμίρ πως εφαρμόζει την εντολή κατάληψης της Γάζας, παρά την υποτιθέμενη αρχική διαφωνία του.Οι οικογένειες των ομήρων εκφράζουν φόβους ότι οι δικοί τους άνθρωποι μπορεί να έχουν την ίδια τύχη με τον Ρον Αράντ, εάν δεν υπάρξει συμφωνία για την απελευθέρωσή τους. Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, διάφορες οργανώσεις στη Γάζα που πρόσκεινται στηκρατούν συνολικά 48 ομήρους. Ανάμεσά τους βρίσκονται και οι σοροί τουλάχιστον 26 ατόμων, των οποίων ο θάνατος έχει επιβεβαιωθεί από τις IDF. Υπολογίζεται ότι 20 όμηροι είναι εν ζωή, ενώ υπάρχει σοβαρή ανησυχία για την κατάσταση δύο ακόμη. Στη λίστα περιλαμβάνεται και η σορός ενός ισραηλινού στρατιώτη που σκοτώθηκε στη Γάζα το 2014.Ο Ρον Αράντ ήταν πιλότος τηςκαι μέλος πληρώματος σε αεροσκάφος Phantom.Στις 16 Οκτωβρίου 1986, κατά τη διάρκεια επιχείρησης βομβαρδισμού θέσεων τηςστον Λίβανο, το αεροσκάφος του καταρρίφθηκε κοντά στη. Ο συγκυβερνήτης του διασώθηκε από ισραηλινές δυνάμεις, αλλά ο Αράντ συνελήφθη ζωντανός από την σιιτική οργάνωσηκαι στη συνέχεια παραδόθηκε στηΑρχικά υπήρξαν ενδείξεις ότι κρατούνταν αιχμάλωτος στον Λίβανο, ενώ αργότερα η τύχη του έγινε ασαφής. Παρά τις διαπραγματεύσεις, τις μυστικές αποστολές και τις ανταλλαγές αιχμαλώτων που επιχείρησε το Ισραήλ, δεν υπήρξε ποτέ οριστική επιβεβαίωση για το τι απέγινε.Η επίσημη εκδοχή είναι ότι ο Ρον Αράντ πέθανε αιχμάλωτος τη δεκαετία του 1990, πιθανόν λόγω κακών συνθηκών κράτησης. Η σορός του δεν έχει επιστραφεί ποτέ.Έκτοτε, το όνομά του έχει γίνει σύμβολο των αγνοουμένων στρατιωτών του Ισραήλ.