Γάζα: Προπαγανδιστική αφίσα της Χαμάς για τους 48 εναπομείναντες ομήρους
Ποιος ήταν ο Ισραηλινός πιλότος Ρον Αράντ στον οποίο αναφέρεται η Χαμάς και η τύχη του αγνοείται από το 1986
Μια προπαγανδιστική αφίσα με τους 48 εναπομείναντες ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς, παρουσιάζοντάς τους όλους με το όνομα «Ρον Αράντ», του ισραηλινού αεροπόρου που αγνοείται από το 1986. Στο κείμενο που συνοδεύει την εικόνα αναφέρεται: «Λόγω της άρνησης του Νετανιάχου και της υποταγής του [αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εγιάλ] Ζαμίρ, μια αποχαιρετιστήρια εικόνα καθώς ξεκινά η στρατιωτική επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας».
Στις 16 Οκτωβρίου 1986, κατά τη διάρκεια επιχείρησης βομβαρδισμού θέσεων της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης στον Λίβανο, το αεροσκάφος του καταρρίφθηκε κοντά στη Σιδώνα. Ο συγκυβερνήτης του διασώθηκε από ισραηλινές δυνάμεις, αλλά ο Αράντ συνελήφθη ζωντανός από την σιιτική οργάνωση Αμάλ και στη συνέχεια παραδόθηκε στη Χεζμπολάχ.
كتائب القسـ.ـام تنشر صورة لما قالت إنها للأسرى الإسرائيليين لديها كتب عليها "صورة وداعية إبان بدء العملية بغزة بسبب تعنت نتنياهو وخضوع زامير" pic.twitter.com/FgU8WD3NV2— حسام شبات (@HossamShabat) September 20, 2025
Ποιος ήταν ο Ρον ΑράντΟ Ρον Αράντ ήταν πιλότος της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας (IAF) και μέλος πληρώματος σε αεροσκάφος Phantom.
