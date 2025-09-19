Κατερίνα Στικούδη: Δεν περίμενα ότι θα σχολιαστώ αρνητικά όταν γέννησα
Υπήρχε ένας έντονος σχολιασμός για τα ρούχα που επέλεγα, πρόσθεσε η τραγουδίστρια
Στην έκπληξη που της προκάλεσε το γεγονός ότι έγινε αντικείμενο αρνητικού σχολιασμού μετά τη γέννηση του γιου της, Βύρωνα, αναφέρθηκε η Κατερίνα Στικούδη. Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι δεν περίμενε πως θα δεχτεί κακεντρεχή σχόλια σχετικά με ενδυματολογικές επιλογές που έκανε από τη στιγμή που έγινε για πρώτη φορά. Ωστόσο, διευκρίνισε πως δεν αφήνει να την επηρεάσουν όσα λέγονται και γράφονται.
«Κάνω πολλά χρόνια crossfit. Μετά τη δεύτερη γέννα με βοήθησε πολύ. Δεν περίμενα ότι θα σχολιαστώ αρνητικά, όταν είχα γεννήσει. Υπήρχε ένας έντονος σχολιασμός για τα ρούχα που επέλεγα. Δεν τα παίρνω μέσα μου αυτά τα σχόλια, τα πετάω», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Super Κατερίνα», το πρωί της 19ης Σεπτεμβρίου.
Όσον αφορά στο πώς ισορροπούν εκείνη και ο σύζυγός της, Βαγγέλης Σερίφης, ανάμεσα στην επαγγελματική και την οικογενειακή τους ζωή, η Κατερίνα Στικούδη επισήμανε: «Με τον σύζυγό μου λειτουργούμε με βάρδιες στο σπίτι με τα παιδιά. Έχουμε και βοήθεια φυσικά, αλλά προσπαθούμε και εμείς. Στις δραστηριότητες συνήθως είμαι εγώ. Ο Βαγγέλης είναι καταπληκτικός μπαμπάς, νιώθω μεγάλη σιγουριά».
