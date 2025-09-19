Με μπλε γραβάτα με ελληνικές σημαίες ο Μάξιμος Χαρακόπουλος στη Βουλή - «Έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα στη ΝΔ» είπε ο Μητσοτάκης
Από το βήμα της Βουλής ο Έλληνας πρωθυπουργός πρότεινε τον Μάξιμο Χαρακόπουλο ως νέο γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ
Νέο γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πρότεινε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη σημερινή συνεδρίαση της ΚΟ, επιλέγοντας τον Μάξιμο Χαρακόπουλο.
«Είναι μια ψύχραιμη φωνή. Έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα και στο κόμμα, και στη Βουλή, και σε κυβερνητικές θέσεις. Μάξιμε, σου εύχομαι καλή δύναμη στα νέα σου καθήκοντα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.
Αξιοσημείωτη λεπτομέρεια από τη συνεδρίαση ήταν η μπλε γραβάτα που φορούσε ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, στολισμένη με μικρές ελληνικές σημαίες, η οποία τράβηξε φυσικά τα βλέμματα και τον φωτογραφικό φακό.
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός στάθηκε στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου, λέγοντας: «Όταν τον περασμένο Απρίλιο αναδεικνύαμε τον Απόστολο γραμματέα της ΚΟ κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το νήμα της ζωής του έμελλε να κοπεί. Το παράδειγμά του θα δείχνει πάντα τον δρόμο σε όσους ακολουθούν».
