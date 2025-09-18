Θοδωρής Κατσαφάδος: Δεν με φοβίζει η μοναξιά αλλά η ανημποριά
Η Μπέττυ Βαλάση μπήκε σε οίκο ευγηρίας, πήγα και την είδα και δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε, πρόσθεσε
Για τη μοναξιά και την ανημποριά μίλησε ο Θοδωρής Κατσαφάδος, αποκαλύπτοντας τι τον φοβίζει περισσότερο στη ζωή του. Ο ηθοποιός, που βρίσκεται σε περιοδεία με την παράσταση «Φιλοκτήτης» σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κιμούλη, τόνισε ότι η μοναξιά δεν τον τρομάζει, ενώ η αδυναμία και η ανικανότητα να επικοινωνήσει με αγαπημένα του πρόσωπα τον αγχώνει βαθιά.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», ο ηθοποιός μοιράστηκε προσωπικές στιγμές και την ανησυχία του για την ανικανότητα: «Ο εγγονός μου είναι 7,5 ετών. Το βραχιολάκι που φοράω μου το έκανε δώρο εκείνος. Η μοναξιά δεν με φοβίζει, με φοβίζει η ανημποριά. Η αδερφή μου μπήκε σε γηροκομείο γιατί δεν μπορεί. Η κουμπάρα μου, η Μπέττυ Βαλάση, μπήκε σε οίκο ευγηρίας. Πήγα και την είδα και δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε».
Όσον αφορά τα ευτράπελα που έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια των παραστάσεων, αποκάλυψε: «Μου κάνει εντύπωση που πολλοί συνάδελφοι είναι με ένα κινητό στο χέρι πριν βγουν στη σκηνή. Απορώ πώς γίνεται. Το κινητό είναι… πληγή στην καρδιά μου και όταν το βλέπω να χρησιμοποιείται τόσο πολύ και να το ακούω την ώρα της παράστασης. Σε έναν μονόλογο της Καραμπέτη ακούστηκε Καίτη Γαρμπή, ως ήχο τηλεφώνου. Το χειρότερό μου είναι το κομπολόι. Είναι οι γνωστοί συρόμενοι που τους σέρνουν οι γυναίκες τους στο θέατρο».
Στη συνέχεια της συνέντευξης, μίλησε για την έντονη καθημερινότητα των παραστάσεων, ενώ σημείωσε ότι «είναι από τους ηθοποιούς που χρειάζονται τον χρόνο τους για να αποφορτιστούν και να βγουν στη σκηνή». «Ήταν ένα καλοκαίρι με πολλές παραστάσεις, πολύ κουραστικό αλλά συγχρόνως μια ευτυχισμένη στιγμή στη δουλειά μου. Κάθε βράδυ όπου παίξαμε το θέατρο ήταν κατάμεστο από κόσμο. Είμαι από τους ηθοποιούς που δεν μπορώ να αποφορτίσω ή να αποβάλλω την καθημερινότητά μου και να βγω στη σκηνή. Χρειάζομαι έναν χρόνο πριν βγω στη σκηνή», εξήγησε.
