Στο... VAR οι πρωινές εκπομπές για την τηλεθέαση, η Ηλιάνα βοήθησε το Star και τα ριάλιτι αγκομαχούν
Στο... VAR οι πρωινές εκπομπές για την τηλεθέαση, η Ηλιάνα βοήθησε το Star και τα ριάλιτι αγκομαχούν
Με απειροελάχιστες διαφορές τερμάτισαν τα πρωινά μαγκαζίνο την δεύτερη ημέρα της τηλεοπτικής σεζόν
Με τρεις εκπομπές να τερματίζουν με το ίδιο σχεδόν ποσοστό, είναι σίγουρο πλέον πως η φετινή σεζόν θα είναι καθημερινή μάχη. Μέχρι στιγμής, η μοναδική εκπομπή που έχει σαφές προβάδισμα στο νεανικό κοινό είναι η «Super Κατερίνα» στον Alpha, με την Κατερίνα Καινούργιου να σημειώνει 14,8% και 13,6% στο σύνολο. Πολύ υψηλά ποσοστά πέτυχε η προηγούμενη εκπομπή, το «Happy Day» στον Alpha, με 20,3% και 15,5% αντίστοιχα.
Από κει και κάτω, όλοι βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής, για την ακρίβεια όλοι βρίσκονται στη δεύτερη θέση, καθώς με 0,1 διαφορά δεν λες ότι προηγείσαι. Το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα στον ΑΝΤ1 πέτυχε 10,1% στο δυναμικό ενώ στο σύνολο συγκέντρωσε ποσοστό 15,5%, τερματίζοντας πρώτο με 178 χιλιάδες τηλεθεατές. Ακολουθεί το «Buongiorno» με 10% στο δυναμικό και 13,3% στο σύνολο και το «Breakfast@Star» με 9,8% και 7,8%. Αξίζει να σημειωθεί πως η εκπομπή ανέβηκε σημαντικά στα ποσοστά της με καλεσμένη την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, εν όψει της πρεμιέρας του «Greece’s next top model».
Σταθερό διατήρησε το προβάδισμά του ο Πέτρος Κουσουλός με τις «Αποκαλύψεις» στον ΑΝΤ1 καταγράφοντας 12,5% στο δυναμικό και 14,2% στο σύνολο. Η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star και την Ζήνα Κουτσελίνη κυμάνθηκε στο 9%.
Χαμηλές πτήσεις για το «Power talk» και την Τατιάνα Στεφανίδου στον ΣΚΑϊ με 2,6% στο δυναμικό και 3,8% στο σύνολο, ενώ η εκπομπή του Κώστα Τσουρού σημείωσε άνοδο, αγγίζοντας στο δυναμικό το 6,1% και στο σύνολο το 7,4%. «Τσίμπησε» στα νούμερα και το «Οπου υπάρχει Ελλάδα», το οποίο οι νεότεροι παρακολούθησαν σε ποσοστό 8,6% και 10% επί του γενικού συνόλου.
Το «Exathlon» στον ΣΚΑΪ δεν συγκινεί τα τηλεοπτικά πλήθη με 5,5% στο δυναμικό και 8,7% στο σύνολο, την ώρα που το έτερο ριάλιτι, «Η Φάρμα» στο Star, κινήθηκε κατά μέσο όρο σε ποσοστά κοντά στο 11,5% και στις δύο κατηγορίες κοινού. Αξίζει να σημειωθεί πως στην συγκεκριμένη ζώνη, οι επαναλήψεις των παλιών σειρών του Mega ξεπερνούν σε ποσοστό το 16%...
Στην ΕΡΤ1 το «Νωρίς νωρίς» φλέρταρε με το 4% σε τηλεθέαση, όπως και το «Πρωίαν σε είδον» που ακολουθεί, ενώ τα σίριαλ στο prime time διατήρησαν τα ποσοστά τους λίγο πάνω από το 5%.
Οι πρώτες εντυπώσεις, αν και πολύ νωρίς, δείχνουν σαφή προτίμηση του νεανικού κοινού σε ανάλαφρα ψυχαγωγικά θέματα, στροφή του συνόλου και των πιο μεγάλων ηλικιακά τηλεθεατών στην παραδοσιακή ενημέρωση και κυρίως στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του ΣΚΑΪ, ενώ τα ριάλιτι βρίσκονται πολύ μακριά από τον παλιό καλό εαυτό τους με την μυθοπλασία, ακόμα και στην επανάληψη, να τα προσπερνά με άνεση.
Από κει και κάτω, όλοι βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής, για την ακρίβεια όλοι βρίσκονται στη δεύτερη θέση, καθώς με 0,1 διαφορά δεν λες ότι προηγείσαι. Το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα στον ΑΝΤ1 πέτυχε 10,1% στο δυναμικό ενώ στο σύνολο συγκέντρωσε ποσοστό 15,5%, τερματίζοντας πρώτο με 178 χιλιάδες τηλεθεατές. Ακολουθεί το «Buongiorno» με 10% στο δυναμικό και 13,3% στο σύνολο και το «Breakfast@Star» με 9,8% και 7,8%. Αξίζει να σημειωθεί πως η εκπομπή ανέβηκε σημαντικά στα ποσοστά της με καλεσμένη την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, εν όψει της πρεμιέρας του «Greece’s next top model».
Σταθερό διατήρησε το προβάδισμά του ο Πέτρος Κουσουλός με τις «Αποκαλύψεις» στον ΑΝΤ1 καταγράφοντας 12,5% στο δυναμικό και 14,2% στο σύνολο. Η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star και την Ζήνα Κουτσελίνη κυμάνθηκε στο 9%.
Χαμηλές πτήσεις για το «Power talk» και την Τατιάνα Στεφανίδου στον ΣΚΑϊ με 2,6% στο δυναμικό και 3,8% στο σύνολο, ενώ η εκπομπή του Κώστα Τσουρού σημείωσε άνοδο, αγγίζοντας στο δυναμικό το 6,1% και στο σύνολο το 7,4%. «Τσίμπησε» στα νούμερα και το «Οπου υπάρχει Ελλάδα», το οποίο οι νεότεροι παρακολούθησαν σε ποσοστό 8,6% και 10% επί του γενικού συνόλου.
Το «Exathlon» στον ΣΚΑΪ δεν συγκινεί τα τηλεοπτικά πλήθη με 5,5% στο δυναμικό και 8,7% στο σύνολο, την ώρα που το έτερο ριάλιτι, «Η Φάρμα» στο Star, κινήθηκε κατά μέσο όρο σε ποσοστά κοντά στο 11,5% και στις δύο κατηγορίες κοινού. Αξίζει να σημειωθεί πως στην συγκεκριμένη ζώνη, οι επαναλήψεις των παλιών σειρών του Mega ξεπερνούν σε ποσοστό το 16%...
Στην ΕΡΤ1 το «Νωρίς νωρίς» φλέρταρε με το 4% σε τηλεθέαση, όπως και το «Πρωίαν σε είδον» που ακολουθεί, ενώ τα σίριαλ στο prime time διατήρησαν τα ποσοστά τους λίγο πάνω από το 5%.
Οι πρώτες εντυπώσεις, αν και πολύ νωρίς, δείχνουν σαφή προτίμηση του νεανικού κοινού σε ανάλαφρα ψυχαγωγικά θέματα, στροφή του συνόλου και των πιο μεγάλων ηλικιακά τηλεθεατών στην παραδοσιακή ενημέρωση και κυρίως στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του ΣΚΑΪ, ενώ τα ριάλιτι βρίσκονται πολύ μακριά από τον παλιό καλό εαυτό τους με την μυθοπλασία, ακόμα και στην επανάληψη, να τα προσπερνά με άνεση.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα