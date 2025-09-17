Ο Κάλβιν Χάρις κατηγορεί τον οικονομικό του σύμβουλο για υπεξαίρεση 22,5 εκατ. δολαρίων
Ο Κάλβιν Χάρις κατηγορεί τον οικονομικό του σύμβουλο για υπεξαίρεση 22,5 εκατ. δολαρίων
Ο διάσημος DJ υποστηρίζει ότι ο πρώην σύμβουλός του, Τόμας Σεντ Τζον, εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη του
Ο Κάλβιν Χάρις κινείται νομικά εναντίον του πρώην οικονομικού του συμβούλου, Τόμας Σεντ Τζον, κατηγορώντας τον ότι υπεξαίρεσε περισσότερα από 22,5 εκατομμύρια δολάρια για λογαριασμό ενός αποτυχημένου real estate project.
Όπως αποκαλύπτει το Variety, οι δικηγόροι του DJ - το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Άνταμ Γουάιλς - ισχυρίζονται ότι ο Σεντ Τζον, με τον οποίο συνεργαζόταν επί 13 χρόνια, ζήτησε εσπευσμένα κεφάλαια, παρουσιάζοντας στον πελάτη του έγγραφα προς υπογραφή χωρίς να του δώσει ουσιαστικές πληροφορίες για την επένδυση.
Το επίμαχο project ήταν το CMNTY Culture campus, ένα συγκρότημα με στούντιο ηχογραφήσεων και γραφεία, το οποίο παραμένει ημιτελές. Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Χάρις δάνεισε 10 εκατ. δολάρια και επένδυσε ακόμη 12,5 εκατ. δολάρια σε μετοχικό κεφάλαιο, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει επιστραφεί ούτε το αρχικό ποσό. «Οι εναγόμενοι δεν είχαν καμία πρόθεση να επιστρέψουν την πλήρη αξία της επένδυσης», αναφέρουν οι συνήγοροί του, χαρακτηρίζοντας το εγχείρημα «στην καλύτερη περίπτωση αποτυχημένο, στη χειρότερη πλήρη απάτη».
Από την πλευρά του, ο Σεντ Τζον αρνείται κάθε κατηγορία. Μέσω του δικηγόρου του, Σάσα Φριντ, δήλωσε ότι ο Χάρις «επιδίωξε ενεργά την ευκαιρία» και ότι «παρά τις καθυστερήσεις λόγω επιτοκίων και συνθηκών της αγοράς, το project παραμένει βιώσιμο και αναμένεται να αποκτήσει αξία άνω των 900 εκατ. δολαρίων».
Ο Κάλβιν Χάρις, που πριν δύο μήνες έγινε πατέρας του μικρού Μίκα με τη σύζυγό του, Βικ Χόουπ, επιμένει ότι το δάνειο των 10 εκατ. δολαρίων έπρεπε να του είχε επιστραφεί ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο μαζί με τους τόκους.
Όπως αποκαλύπτει το Variety, οι δικηγόροι του DJ - το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Άνταμ Γουάιλς - ισχυρίζονται ότι ο Σεντ Τζον, με τον οποίο συνεργαζόταν επί 13 χρόνια, ζήτησε εσπευσμένα κεφάλαια, παρουσιάζοντας στον πελάτη του έγγραφα προς υπογραφή χωρίς να του δώσει ουσιαστικές πληροφορίες για την επένδυση.
Το επίμαχο project ήταν το CMNTY Culture campus, ένα συγκρότημα με στούντιο ηχογραφήσεων και γραφεία, το οποίο παραμένει ημιτελές. Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Χάρις δάνεισε 10 εκατ. δολάρια και επένδυσε ακόμη 12,5 εκατ. δολάρια σε μετοχικό κεφάλαιο, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει επιστραφεί ούτε το αρχικό ποσό. «Οι εναγόμενοι δεν είχαν καμία πρόθεση να επιστρέψουν την πλήρη αξία της επένδυσης», αναφέρουν οι συνήγοροί του, χαρακτηρίζοντας το εγχείρημα «στην καλύτερη περίπτωση αποτυχημένο, στη χειρότερη πλήρη απάτη».
Από την πλευρά του, ο Σεντ Τζον αρνείται κάθε κατηγορία. Μέσω του δικηγόρου του, Σάσα Φριντ, δήλωσε ότι ο Χάρις «επιδίωξε ενεργά την ευκαιρία» και ότι «παρά τις καθυστερήσεις λόγω επιτοκίων και συνθηκών της αγοράς, το project παραμένει βιώσιμο και αναμένεται να αποκτήσει αξία άνω των 900 εκατ. δολαρίων».
Ο Κάλβιν Χάρις, που πριν δύο μήνες έγινε πατέρας του μικρού Μίκα με τη σύζυγό του, Βικ Χόουπ, επιμένει ότι το δάνειο των 10 εκατ. δολαρίων έπρεπε να του είχε επιστραφεί ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο μαζί με τους τόκους.
Ειδήσεις σήμερα:
Παρίστανε το καλό παιδί και ζητούσε ερωτικά βίντεο από ανήλικες - Πώς δρούσε ο 25χρονος που απειλούσε τις μαθήτριες
«Με έχει μπλοκάρει παντού, του έστειλα μήνυμα για την επέμβαση της μητέρας μας αλλά δεν απάντησε», είπε για τον Γιώργο Μαζωνάκη η αδερφή του
Δένδιας για Πίρι Ρέις: Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ
Παρίστανε το καλό παιδί και ζητούσε ερωτικά βίντεο από ανήλικες - Πώς δρούσε ο 25χρονος που απειλούσε τις μαθήτριες
«Με έχει μπλοκάρει παντού, του έστειλα μήνυμα για την επέμβαση της μητέρας μας αλλά δεν απάντησε», είπε για τον Γιώργο Μαζωνάκη η αδερφή του
Δένδιας για Πίρι Ρέις: Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα