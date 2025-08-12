Κάλβιν Χάρις: Τα σκυλιά των γειτόνων του κατασπάραξαν τον κόκορά του - Τον ανέθρεψα από κοτοπουλάκι, είμαι συντετριμμένος
Κάλβιν Χάρις Calvin Harris

Δείτε την ανάρτηση που έκανε ο διάσημος DJ στα social media

Ο Κάλβιν Χάρις έκανε γνωστό μέσα από μια ανάρτηση στα social media ότι τα σκυλιά των γειτόνων του κατασπάραξαν τον αγαπημένο του κόκορα, Σμόκι.

Ο 41χρονος DJ έκανε μια δημοσίευση την Τρίτη 12 Αυγούστου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μέσα από την οποία μοιράστηκε μια φωτογραφία, στην οποία φαίνεται να κρατάει τον Σμόκι πριν το περιστατικό, στις εκτάσεις που ανήκουν στην κατοικία του στα Κότσγουολντς. 

«Ανέθρεψα αυτόν τον μικρό από κοτοπουλάκι σε έναν υπέροχο κόκορα. Δολοφονήθηκε από τα ''βρώμικα'' σκυλιά των ηλίθιων γειτόνων. Είμαι συντετριμμένος», έγραψε πάνω στο στιγμιότυπο.  Στην ανάρτηση, την οποία συνόδευσε με το τραγούδι «My Love For You» του Σμόκι Ρόμπινσον και των The Miracles, πρόσθεσε: «Σμόκι, σε αγαπάμε».

Η δημοσίευση του Κάλβιν Χάρις
Ο Χάρις μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη φάρμα του 138 στρεμμάτων στην Ίμπιζα, όπου καλλιεργεί λαχανικά και φροντίζει ζώα. Ο Σμόκι ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της αγροτικής του ζωής.

Στα Κότσγουολντς, ο διάσημος Dj και η σύζυγός, του, Χόουπ ολοκληρώνουν την κατασκευή μιας εντυπωσιακής τριώροφης έπαυλης σε έκταση 10 στρεμμάτων, αντικαθιστώντας ένα μεταπολεμικό σπίτι με μια κατοικία, σχεδιασμένη από τον αρχιτέκτονα της βρετανικής βασιλικής οικογένειας Μπεν Πέντριθ.

Ο Χάρις αγόρασε το ακίνητο το 2019 για 3,6 εκατομμυρίων λίρες και, εκτός από την κατεδάφιση του παλιού σπιτιού, απέκτησε δύο γειτονικές κατοικίες, με την επένδυσή του στην περιοχή –μαζί με τις κατασκευές– να εκτιμάται γύρω στα 15 εκατομμυρίων λίρες.

Φωτογραφία: Shutterstock

