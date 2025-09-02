Η Ολίβια Κόλμαν δήλωσε ότι ένιωσε άβολα με το σενάριο του «The Roses» όπου συμπρωταγωνιστεί με τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς
Η Ολίβια Κόλμαν παραδέχτηκε ότι ένιωσε άβολα με το σενάριο της νέας ταινίας «The Roses», καθώς εκείνη και ο συμπρωταγωνιστής της, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, που υποδύεται τον σύζυγό της, συμμετείχαν σε αρκετές σκηνές έντασης στο φιλμ.
Οι δύο ηθοποιοί πρωταγωνιστούν στην ταινία, που αφηγείται την ιστορία ενός ζευγαριού, της Άιβι και του Θίο, του οποίου ο έντονος ανταγωνισμός καταστρέφει τον γάμο τους.
Το «The Roses» δεν απεικονίζει απλώς την κατάρρευση μίας σχέσης, καθώς η καταστροφή που προκαλούν ο ένας στον άλλον φτάνει σε βίαια επίπεδα. Ο Θίο ταΐζει επίτηδες τη γυναίκα του με φαγητό που γνωρίζει ότι είναι αλλεργική, και στη συνέχεια της στερεί το EpiPen (συσκευή αυτόματης έγχυσης επινεφρίνης) μέχρι να συμφωνήσει να υπογράψει τα έγγραφα διαζυγίου, πριν η Άιβι πάρει ένα όπλο και κυνηγήσει τον σύζυγό της γύρω από το σπίτι, προσπαθώντας να τον πυροβολήσει.
Σε μία σκηνή, η Άιβι προσποιείται ότι «έχει χτυπηθεί» από τον Θίο, κάτι που η Ολίβια Κόλμαν παραδέχτηκε ότι την έκανε να αισθανθεί άβολα. Ωστόσο, η ηθοποιός ανέφερε ότι πείστηκε τελικά να γυρίσει τη σκηνή, με τον Κάμπερμπατς να προσθέτει ότι τέτοιες σκοτεινές καταστάσεις μπορούν να εκφραστούν μέσα από την κωμωδία χωρίς να είναι απαραίτητη η προειδοποίηση «μη το δοκιμάσετε στο σπίτι».
Μιλώντας στο «Radio Times», η Ολίβια Κόλμαν δήλωσε για τη σκηνή: «Βρήκα τη σκηνή πολύ άβολη – αλλά δεν πρόκειται να κοροϊδέψει κανέναν που είναι θύμα». Συνέχισε λέγοντας ότι, παρά τις επιφυλάξεις της, πείστηκε να κάνει τη σκηνή.
Ο ηθοποιός από την πλευρά του, δήλωσε ότι πρέπει να γίνει σαφές από τον τόνο της σκηνής, ότι η σωματική βία δεν είναι μία αστεία υπόθεση: «Ζούμε και σε έναν κόσμο που εκφράζουμε τα πράγματα μέσα από την κωμωδία, που εξακολουθεί να υπάρχει χωρίς την ανάγκη να πούμε "μην το δοκιμάσετε στο σπίτι"».
Δείτε το τρέιλερ της ταινίας
Η συζήτηση για τη σκηνή έρχεται μετά από τη δήλωση ενός φιλανθρωπικού οργανισμού που ζήτησε την προσθήκη προειδοποίησης στην ταινία λόγω της «επικίνδυνης» σκηνής με την αλλεργία. Συγκεκριμένα, η σκηνή, στην οποία ο Θίο ταΐζει τη γυναίκα του με φαγητό, στο οποίο γνωρίζει ότι είναι αλλεργική, και στη συνέχεια της στερεί το EpiPen, προκάλεσε την αντίδραση του οργανισμού «The Natasha Allergy Research Foundation», ο οποίος κατηγόρησε την ταινία για «προκλητική» και «επικίνδυνη» απεικόνιση.
Σε δήλωση τους ανέφεραν: «Η στέρηση ενός σωτήριου φαρμάκου όπως το EpiPen, σε ιατρική επείγουσα περίπτωση δεν είναι καθόλου αστεία, ιδιαίτερα καθώς οι αλλεργίες τροφίμων που απειλούν τη ζωή πλήττουν τόσα πολλά άτομα. Αυτές οι αναπαραστάσεις όχι μόνο είναι προκλητικές, αλλά και επικίνδυνες. Η χρήση αλλεργιών τροφίμων και της απειλής αναφυλαξίας σε κωμωδία είναι αμελής, προσβλητική και απολύτως απαράδεκτη – μία ακόμη πολύ σημαντική αιτία για την οποία είναι τόσο κρίσιμο να συνεχίσουμε να ευαισθητοποιούμε και να εκπαιδεύουμε τους άλλους για την πραγματικότητα και τους κινδύνους της ζωής με αλλεργίες τροφίμων».
Olivia Colman admits she was uncomfortable with The Roses script as she and Benedict Cumberbatch defend domestic violence 'jokes' amid controversy over 'dangerous' allergy scene https://t.co/iwLRyvzQB5— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 2, 2025
