Βίντεο: Η Ελένη Μενεγάκη ταξίδεψε στο Εδιμβούργο μαζί με την κόρη της
Η παρουσιάστρια εθεάθη στο Ελ. Βενιζέλος με το παιδί της
Ένα ταξίδι με την κόρη της πραγματοποίησε η Ελένη Μενεγάκη, με προορισμό το Εδιμβούργο, όπου σπουδάζει το παιδί της.Δείτε το βίντεο
Η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» συνάντησε την παρουσιάστρια στο Ελ. Βενιζέλος, με την ίδια να εύχεται καλή αρχή στα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης για την έναρξη της σεζόν. Στη συνέχεια, έκανε ένα σύντομο σχόλιο για τις καλοκαιρινές διακοπές της, δηλώνοντας πως πέρασε «φανταστικά».
Όπως είπε η Ελένη Μενεγάκη σε δηλώσεις της, που προβλήθηκαν την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου: «Καλή αρχή για εσάς που ξεκινάτε. Για εμάς καλό ταξίδι» και συμπλήρωσε: «Το καλοκαίρι ήταν φανταστικό. Γεια χαρά παιδιά, καλή αρχή».
Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, η παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από το ταξίδι της, με την ίδια να ποζάρει σε διάφορα σημεία του Εδιμβούργου. «Κάθε εποχή έχει τη χάρη της!» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Οι φωτογραφίες της από το Εδιμβούργο
Δείτε την ανάρτησή της
