Η Δέσποινα Βανδή φωτογραφήθηκε με το μαγιό της στη θάλασσα
Δέσποινα Βανδή Μαγιό Θάλασσα

Η Δέσποινα Βανδή φωτογραφήθηκε με το μαγιό της στη θάλασσα

Δείτε την ανάρτηση που έκανε η τραγουδίστρια στο Instagram

Η Δέσποινα Βανδή φωτογραφήθηκε με το μαγιό της στη θάλασσα
Γεωργία Κοτζιά
Ένα καλοκαιρινό στιγμιότυπό της ανάρτησε η Δέσποινα Βανδή, ποζάροντας με το μαγιό της στη θάλασσα.

Η  τραγουδίστρια φαίνεται πως είναι ακόμη σε φάση διακοπών, καθώς τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μία στιγμή από την καθημερινότητά της, λίγο πριν ξεκινήσει η νέα σεζόν και οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Στην εικόνα, η Δέσποινα Βανδή κοιτούσε χαμογελαστή τον φακό, ενώ συνόδευσε τη δημοσίευσή της με το τραγούδι της «Σήμερα». 

Δείτε τη φωτογραφία

Η Δέσποινα Βανδή φωτογραφήθηκε με το μαγιό της στη θάλασσα

Γεωργία Κοτζιά
