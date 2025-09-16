Η Δέσποινα Βανδή φωτογραφήθηκε με το μαγιό της στη θάλασσα
Η Δέσποινα Βανδή φωτογραφήθηκε με το μαγιό της στη θάλασσα
Δείτε την ανάρτηση που έκανε η τραγουδίστρια στο Instagram
Ένα καλοκαιρινό στιγμιότυπό της ανάρτησε η Δέσποινα Βανδή, ποζάροντας με το μαγιό της στη θάλασσα.
Η τραγουδίστρια φαίνεται πως είναι ακόμη σε φάση διακοπών, καθώς τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μία στιγμή από την καθημερινότητά της, λίγο πριν ξεκινήσει η νέα σεζόν και οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις.
Στην εικόνα, η Δέσποινα Βανδή κοιτούσε χαμογελαστή τον φακό, ενώ συνόδευσε τη δημοσίευσή της με το τραγούδι της «Σήμερα».
Δείτε τη φωτογραφία
