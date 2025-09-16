«Θα γίνουμε Σούπερ Σπάρτη»: Τι αποκαλύπτει η φράση του Νετανιάχου για το όραμά του σχετικά με το Ισραήλ

Η αναφορά στην αρχαιοελληνική πόλη αποκαλύπτει πώς σκέφτεται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός την αντιπαράθεση, όχι μόνο με τη «γειτονιά» αλλά και με την ευρωπαϊκή Δύση που έχει αρχίσει να πιέζει τη χώρα του