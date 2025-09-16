Άννα Βίσση: Ο χορευτής που έγινε viral στη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο - Δείτε βίντεο
Άννα Βίσση Χορευτής Καλλιμάρμαρο

Ο 27χρονος Βρετανός Matt Jord έχει συνεργαστεί με τον Κρις Μπράουν και τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ενώ έχει συμμετάσχει και στο Magic Mike Live στο Λονδίνο

Γεωργία Κοτζιά
Από τις δύο εντυπωσιακές εμφανίσεις της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο έγινε viral ένας χορευτής, που ανέβηκε στη σκηνή και πλαισίωσε την τραγουδίστρια μαζί με άλλους άντρες.

Στα social media, οι θαυμαστές της Άννας Βίσση που την απόλαυσαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, ανάρτησαν βίντεο με έναν συγκεκριμένο χορευτή της, με πολλούς να γράφουν «TikTok βρες μου τον χορευτή».

Ο λόγος για τον 27χρονο Matt Jord, όπως είναι το προφίλ του στο Instagram. Πρόκειται για έναν Βρετανό χορευτή, ο οποίος είναι πολύ ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη συναυλία της Άννας Βίσση, ο Matt εμφανίστηκε χωρίς μπλούζα και δερμάτινο παντελόνι, ενώ κατάφερε να εντυπωσιάσει το κοινό και με τις χορευτικές του ικανότητες.

Δείτε τα βίντεο

@mattjxp

Night 2 was crazy!! What a last show with Anna! Or Magic Mike ?? See you guys soon maybe.. #annavissi #panathenaicstadium #athens #magicmike #greece

♬ original sound - Matt
@agourinxidato

#Annavissi #vissi #magicmike

♬ original sound - agourinxidato
@despoinamaggiwrou

Μας ζήλεψε το Λονδίνο 🤫🤭#foryou #viral #greece #mpesfypgamw #fypシ

♬ Pony - Ginuwine
@mattjxp

Night Two with Anna! Who’s coming #annavissi #panathenaicstadium #vissi #greece #athens

♬ Ise - Anna Vissi
Ο Matt Jord ή Matt Jxp όπως είναι το προφίλ του στο TikTok έχει συνεργαστεί με γνωστούς καλλιτέχνες, όπως ο Κρις Μπράουν και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ενώ έχει συμμετάσχει και στο Magic Mike Live στο Λονδίνο.



@mattjxp

@chrisbrownofficial Im ready whenever bro 😂

♬ son original - BBI
@mattjxp

My second submission

♬ Take You Down - Chris Brown

@mattjxp

I see you guys running it up! 🫶🏻

♬ Which One - Drake & Central Cee

Γεωργία Κοτζιά
