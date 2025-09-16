Άννα Βίσση: Ο χορευτής που έγινε viral στη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο - Δείτε βίντεο
Άννα Βίσση: Ο χορευτής που έγινε viral στη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο - Δείτε βίντεο
Ο 27χρονος Βρετανός Matt Jord έχει συνεργαστεί με τον Κρις Μπράουν και τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ενώ έχει συμμετάσχει και στο Magic Mike Live στο Λονδίνο
Από τις δύο εντυπωσιακές εμφανίσεις της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο έγινε viral ένας χορευτής, που ανέβηκε στη σκηνή και πλαισίωσε την τραγουδίστρια μαζί με άλλους άντρες.
Στα social media, οι θαυμαστές της Άννας Βίσση που την απόλαυσαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, ανάρτησαν βίντεο με έναν συγκεκριμένο χορευτή της, με πολλούς να γράφουν «TikTok βρες μου τον χορευτή».
Ο λόγος για τον 27χρονο Matt Jord, όπως είναι το προφίλ του στο Instagram. Πρόκειται για έναν Βρετανό χορευτή, ο οποίος είναι πολύ ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στη συναυλία της Άννας Βίσση, ο Matt εμφανίστηκε χωρίς μπλούζα και δερμάτινο παντελόνι, ενώ κατάφερε να εντυπωσιάσει το κοινό και με τις χορευτικές του ικανότητες.
Δείτε τα βίντεο
Ο Matt Jord ή Matt Jxp όπως είναι το προφίλ του στο TikTok έχει συνεργαστεί με γνωστούς καλλιτέχνες, όπως ο Κρις Μπράουν και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ενώ έχει συμμετάσχει και στο Magic Mike Live στο Λονδίνο.
Στα social media, οι θαυμαστές της Άννας Βίσση που την απόλαυσαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, ανάρτησαν βίντεο με έναν συγκεκριμένο χορευτή της, με πολλούς να γράφουν «TikTok βρες μου τον χορευτή».
Ο λόγος για τον 27χρονο Matt Jord, όπως είναι το προφίλ του στο Instagram. Πρόκειται για έναν Βρετανό χορευτή, ο οποίος είναι πολύ ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στη συναυλία της Άννας Βίσση, ο Matt εμφανίστηκε χωρίς μπλούζα και δερμάτινο παντελόνι, ενώ κατάφερε να εντυπωσιάσει το κοινό και με τις χορευτικές του ικανότητες.
Δείτε τα βίντεο
@mattjxp
Night 2 was crazy!! What a last show with Anna! Or Magic Mike ?? See you guys soon maybe.. #annavissi #panathenaicstadium #athens #magicmike #greece♬ original sound - Matt
@despoinamaggiwrou
Μας ζήλεψε το Λονδίνο 🤫🤭#foryou #viral #greece #mpesfypgamw #fypシ♬ Pony - Ginuwine
@mattjxp
Night Two with Anna! Who’s coming #annavissi #panathenaicstadium #vissi #greece #athens♬ Ise - Anna Vissi
@mattjxp
@chrisbrownofficial Im ready whenever bro 😂♬ son original - BBI
@mattjxp
My second submission♬ Take You Down - Chris Brown
@mattjxp
I see you guys running it up! 🫶🏻♬ Which One - Drake & Central Cee
Ειδήσεις σήμερα:
Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
«Η Γάζα καίγεται»: Το Ισραήλ ξεκίνησε τη χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης
Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
«Η Γάζα καίγεται»: Το Ισραήλ ξεκίνησε τη χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης
Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα