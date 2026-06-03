Η Δανάη Μπάρκα έγινε «Φλώρα» από τους «Δύο Ξένους», το χιουμοριστικό βίντεο λίγο πριν τον γάμο της
Η Δανάη Μπάρκα έγινε «Φλώρα» από τους «Δύο Ξένους», το χιουμοριστικό βίντεο λίγο πριν τον γάμο της
Τι κάνω αντί για τη λίστα καλεσμένων δέκα μέρες πριν τον γάμο, σχολίασε η ηθοποιός στη συνοδευτική λεζάντα
Ένα χιουμοριστικό βίντεο δημοσίευσε στο TikTok η Δανάη Μπάρκα λίγες πριν παντρευτεί τον σύντροφό της.
Η ηθοποιός μεταμορφώθηκε σε έναν από τους πιο αγαπητούς χαρακτήρες της σειράς «Δύο Ξένοι», αναβιώνοντας μία σκηνή. Η Δανάη Μπάρκα εμφανίζεται ως «Φλώρα», την οποία είχε ενσαρκώσει η Χρυσούλα Διαβάτη, να προβληματίζεται για το ποιοι θα είναι οι καλεσμένοι και ποιοι όχι. «Τι κάνω αντί να κάνω λίστα καλεσμένων δέκα μέρες πριν τον γάμο», σχολίασε με χιούμορ πάνω στο κλιπ που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους.
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός μεταμορφώθηκε σε έναν από τους πιο αγαπητούς χαρακτήρες της σειράς «Δύο Ξένοι», αναβιώνοντας μία σκηνή. Η Δανάη Μπάρκα εμφανίζεται ως «Φλώρα», την οποία είχε ενσαρκώσει η Χρυσούλα Διαβάτη, να προβληματίζεται για το ποιοι θα είναι οι καλεσμένοι και ποιοι όχι. «Τι κάνω αντί να κάνω λίστα καλεσμένων δέκα μέρες πριν τον γάμο», σχολίασε με χιούμορ πάνω στο κλιπ που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους.
Δείτε το βίντεο
@danaibarka__
Καλό μήνα ρε παιδιά 😘😂 #funny #fyp #fpyシ♬ πρωτότυπος ήχος - 3kkk__
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα