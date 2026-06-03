Η Δανάη Μπάρκα έγινε «Φλώρα» από τους «Δύο Ξένους», το χιουμοριστικό βίντεο λίγο πριν τον γάμο της
GALA
Δανάη Μπάρκα Δύο Ξένοι Γάμος

Η Δανάη Μπάρκα έγινε «Φλώρα» από τους «Δύο Ξένους», το χιουμοριστικό βίντεο λίγο πριν τον γάμο της

Τι κάνω αντί για τη λίστα καλεσμένων δέκα μέρες πριν τον γάμο, σχολίασε η ηθοποιός στη συνοδευτική λεζάντα

Η Δανάη Μπάρκα έγινε «Φλώρα» από τους «Δύο Ξένους», το χιουμοριστικό βίντεο λίγο πριν τον γάμο της
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Ένα χιουμοριστικό βίντεο δημοσίευσε στο TikTok η Δανάη Μπάρκα λίγες πριν παντρευτεί τον σύντροφό της. 

Η ηθοποιός μεταμορφώθηκε σε έναν από τους πιο αγαπητούς χαρακτήρες της σειράς «Δύο Ξένοι», αναβιώνοντας μία σκηνή. Η Δανάη Μπάρκα εμφανίζεται ως «Φλώρα», την οποία  είχε ενσαρκώσει η Χρυσούλα Διαβάτη, να προβληματίζεται για το ποιοι θα είναι οι καλεσμένοι και ποιοι όχι. «Τι κάνω αντί να κάνω λίστα καλεσμένων δέκα μέρες πριν τον γάμο», σχολίασε με χιούμορ πάνω στο κλιπ που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους.

Δείτε το βίντεο


@danaibarka__

Καλό μήνα ρε παιδιά 😘😂 #funny #fyp #fpyシ

♬ πρωτότυπος ήχος - 3kkk__
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