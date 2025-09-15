Άννα Βίσση για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο: Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο, ευγνώμων για πάντα
Δεν ήταν η συναυλία της Βίσση, ήταν η συναυλία μας, είπε απευθυνόμενη στους θαυμαστές της μέσα από μια ανάρτηση
Την ευγνωμοσύνη της και τη συγκίνησή της για την αγάπη που δέχτηκε από το κοινό στις δύο συναυλίες που πραγματοποίησε στο Καλλιμάρμαρο το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου εξέφρασε η Άννα Βίσση με μια ανάρτηση στα social media.
Η γνωστή τραγουδίστρια μέσα από ένα Instagram story εξομολογήθηκε πως νιώθει σαν να ξύπνησε από «ένα μαγικό όνειρο» και, απευθυνόμενη στους θαυμαστές της, ανέφερε πως αυτές οι συναυλίες δεν ήταν δικές της, αλλά όλων όσοι βρέθηκαν εκεί.
Όπως έγραψε η Άννα Βίσση στη δημοσίευσή της: «Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο. Τα λόγια μου τελείωσαν. Μιλήσατε για όλα εσείς. Εγώ προσπάθησα για άλλη μια φορά να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου σε αυτό που αγαπώ να κάνω. Κι εσείς με δικαιώσατε. Εύχομαι όλοι στις ζωές μας να βρίσκουμε αγάπη και φιλία αληθινή. Ο κόσμος έγινε χαλεπός και οι σχέσεις δυσεύρετες. Χτες και προχτές είδα αγκαλιές πρόσωπα όμορφα και χαμογελαστά στόματα παθιασμένα να τραγουδούν. Δεν ήταν η συναυλία της Βίσση. Ήταν η συναυλία μας. Ευγνώμων για πάντα».
