Ο Μπαρδέμ περιέγραψε τη στιγμή που η Κρουζ τον ενημέρωσε ότι ίσως είχε ανεύρυσμα στον εγκέφαλο
Ο Μπαρδέμ περιέγραψε τη στιγμή που η Κρουζ τον ενημέρωσε ότι ίσως είχε ανεύρυσμα στον εγκέφαλο
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός πραγματοποιούσε τότε γυρίσματα για την τελευταία της ταινία με τίτλο La Bola Negra
Τη στιγμή που ενημερώθηκε ότι η σύζυγός του, Πενέλοπε Κρουζ, ίσως είχε υποστεί ανεύρυσμα στον εγκέφαλο θυμήθηκε ο Χαβιέ Μπαρδέμ.
Μιλώντας στο PEOPLE, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ανέφερε ότι του είχε τηλεφωνήσει για να του πει ότι μπορεί να είχε ανεύρυσμα στον εγκέφαλο ενώ γύριζε το ισπανικό δράμα La Bola Negra, με την ξαφνική είδηση να τον αφήνει πραγματικά σοκαρισμένο.
«Ανησυχήσαμε πολύ», εξομολογήθηκε ο Μπαρδέμ στην πρεμιέρα του Cape Fear την Τρίτη 2 Ιουλίου. «Αλλά εκείνη ρώτησε τον γιατρό: “Μπορώ να κάνω το μουσικό νούμερο; Γιατί με περιμένουν να πω action”».
Παράλληλα, σημείωσε ότι η απόφαση για το αν η Κρουζ ήταν έτοιμη εκείνη τη στιγμή «να ανέβει πάνω σε ένα τανκ και να κάνει ένα μουσικό νούμερο» δημιούργησε μια «στιγμή έντασης». Παρόλα αυτά, οι γιατροί έδωσαν τελικά στην Πενέλοπε Κρουζ το πράσινο φως, υπό τον όρο ότι θα πήγαινε την επόμενη ημέρα για εξετάσεις.
«Το εκπληκτικό είναι ότι οι άνθρωποι, όταν βλέπουν κάτι, δεν ξέρουν τι κρύβεται πίσω από εκείνη τη σκηνή. Όταν είπε την ιστορία, σκέφτηκα, ναι, είναι εντάξει να το μοιραστεί, για να καταλάβουμε ότι όλοι είμαστε άνθρωποι και περνάμε πολύ δύσκολες στιγμές», εξήγησε.
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ τόνισε επίσης ότι η σύζυγος και συνάδελφός του πήρε το ρίσκο και επέλεξε να ξεπεράσει εκείνη τη στιγμή, ώστε να πετύχει το ιδανικό πλάνο για την ταινία, σε σκηνοθεσία του Χαβιέρ Κάλβο και του Χαβιέρ Αμπρόσι. «Έτυχε να είναι μία από τις πιο εκπληκτικές στιγμές που έχεις δει ποτέ στην οθόνη. Ήταν δύσκολο, φυσικά. Αλλά, δόξα τω Θεώ, είμαστε ευλογημένοι. Εκείνη είναι καλά. Είναι καταπληκτική», κατέληξε.
Μιλώντας στο PEOPLE, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ανέφερε ότι του είχε τηλεφωνήσει για να του πει ότι μπορεί να είχε ανεύρυσμα στον εγκέφαλο ενώ γύριζε το ισπανικό δράμα La Bola Negra, με την ξαφνική είδηση να τον αφήνει πραγματικά σοκαρισμένο.
«Ανησυχήσαμε πολύ», εξομολογήθηκε ο Μπαρδέμ στην πρεμιέρα του Cape Fear την Τρίτη 2 Ιουλίου. «Αλλά εκείνη ρώτησε τον γιατρό: “Μπορώ να κάνω το μουσικό νούμερο; Γιατί με περιμένουν να πω action”».
Παράλληλα, σημείωσε ότι η απόφαση για το αν η Κρουζ ήταν έτοιμη εκείνη τη στιγμή «να ανέβει πάνω σε ένα τανκ και να κάνει ένα μουσικό νούμερο» δημιούργησε μια «στιγμή έντασης». Παρόλα αυτά, οι γιατροί έδωσαν τελικά στην Πενέλοπε Κρουζ το πράσινο φως, υπό τον όρο ότι θα πήγαινε την επόμενη ημέρα για εξετάσεις.
Javier Bardem Recalls Being 'Struck' When 'Amazing' Wife Penélope Cruz Told Him She Might Have a Brain Aneurysm (Exclusive) https://t.co/0R91arSBBk— People (@people) June 3, 2026
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ τόνισε επίσης ότι η σύζυγος και συνάδελφός του πήρε το ρίσκο και επέλεξε να ξεπεράσει εκείνη τη στιγμή, ώστε να πετύχει το ιδανικό πλάνο για την ταινία, σε σκηνοθεσία του Χαβιέρ Κάλβο και του Χαβιέρ Αμπρόσι. «Έτυχε να είναι μία από τις πιο εκπληκτικές στιγμές που έχεις δει ποτέ στην οθόνη. Ήταν δύσκολο, φυσικά. Αλλά, δόξα τω Θεώ, είμαστε ευλογημένοι. Εκείνη είναι καλά. Είναι καταπληκτική», κατέληξε.
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