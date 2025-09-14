Άννα Βίσση: Μαγική νύχτα στο Καλλιμάρμαρο με 60.000 κόσμο - Το φιλί με τον Καρβέλα και η εντυπωσιακή εμφάνισή της
Αστείρευτη ενέργεια, αναλλοίωτη φωνή και ένα βράδυ γεμάτο έντονες στιγμές στο Παναθηναϊκό Στάδιο που σήμερα είναι και πάλι sold out
Εντυπωσιακές εμφανίσεις, αστείρευτη ενέργεια, αναλλοίωτη φωνή και ένα βράδυ που κανείς δεν θα μπορούσε να φύγει δυσαρεστημένος από το κέντρο της Αθήνας, ακόμα κι αν... ταλαιπωρήθηκε στις ουρές εισόδου και εξόδου του Παναθηναϊκού Σταδίου. Η Άννα Βίσση μετά από τόσα χρόνια στο προσκήνιο έχει καταφέρει ακόμα και το 2025 να έχει όχι μόνο φανατικό κοινό, αλλά και να ακούγεται με κάποιο τρόπο όλο το χειμώνα σε κάθε νυχτερινό μαγαζί της πρωτεύουσας.
Ακόμα κι αν δεν ήξερε κάποιος ότι η ερμηνεύτρια από την Κύπρο, είχε μια τεράστια συναυλία χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο, τα βίντεο των εμφανίσεών της έχουν πλημμυρίσει τα social media. Ετσι, δύσκολα θα βρεθεί κανείς που κάνοντας «βόλτα» το πρωί της Κυριακής σε Facebook, Instagram, Twitter, TikTok δεν θα σταθεί έστω και λίγο για να δει τι συνέβη χθες στο κέντρο της Αθήνας.
Τα πιο εντυπωσιακά βίντεο από την χθεσινή συναυλία είναι φυσικά εκείνα που φιλοξενούν πλάνα από drone και απλώνονται στην οθόνη οι γεμάτες εξέδρες του Καλλιμάρμαρου, η σκηνή που εκτείνεται από άκρη σε άκρη και το κοινό που τραγουδά κάθε στίχο μαζί με την Άννα Βίσση.
Η εκκίνηση της βραδιάς ήταν εντυπωσιακή καθώς προβλήθηκε ένα βίντεο στο οποίο η Άννα Βίσση «αναδύεται» από μια ολόχρυση μορφή και στη συνέχεια προβάλλονται στιγμές από την καριέρα της:
Μέρος των εσόδων από τη μεγαλειώδη συναυλία θα διατεθεί για τη στήριξη των σκοπών του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ. Άλλωστε η Άννα Βίσση είναι Καλλιτέχνης για την ΕΛΠΙΔΑ και βρίσκεται πάντα στο πλευρό των παιδιών με καρκίνο στηρίζοντας και εκείνη τον Σύλλογο που προσφέρει ένα σημαντικό έργο στην ελληνική κοινωνία, με ιδρύτρια την αείμνηστη Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, και Πρόεδρο την κόρη της Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, η οποία συνεχίζει με όραμα και ευθύνη να στέκεται στο πλευρό των παιδιών που δίνουν τη δική τους μάχη. Το παρών στο Καλλιμάρμαρο έδωσαν χιλιάδες φίλοι και υποστηρικτές του Σωματείου στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα κατά του παιδικού καρκίνου.
Ο Νίκος Καρβέλας ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μαζί με την Άννα Βίσση
Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους θαυμαστές της Άννας Βίσση καθώς στη σκηνή εμφανίστηκε ο Νίκος Καρβέλας για να ερμηνεύσει μαζί της παλιές αλλά και νεότερες επιτυχίες της. Ο πρώην σύζυγος της τραγουδίστριας και συνθέτης βρέθηκε και εκείνος στο κατάμεστο στάδιο και μάλιστα τραγούδησε μεταξύ άλλων τα κομμάτια «Μην μου πάθεις τίποτα» και «Σε περίπτωση που», που έχει γράψει για την Άννα Βίσση. Μέσα από βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, η καλλιτέχνιδα φαίνεται πως απόλαυσε τη συνύπαρξή της με τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή. Η ίδια αστειεύτηκε λέγοντάς του «εκεί είναι πάντως τα κλειδιά, το ξέρεις έτσι;», ενώ λίγο αργότερα του φώναξε «Σ' αγαπάω» πριν τον αγκαλιάσει και συνεχίσει το πρόγραμμά της.
Δείτε το βίντεο
Δείτε βίντεο από την χθεσινή συναυλία
This is Anna F@cking Vissi ! @AnnaVissiLive @fannaticslive #VissiKallimarmaro pic.twitter.com/pZuTlr6is4— petros karamolegos (@PetrosPetrakoc) September 13, 2025
Φαινόμενο. Αληθινό. Μοναδικό. Φαινόμενο πέρα από αυτό τον πλανήτη. Δε μπορεί να είναι αληθινή. Απλά δεν. Προσκυνώ @AnnaVissiLive το όνομα σου. #vissi_kallimarmaro #βίσση #βίσση_καλλιμάρμαρο #καλλιμάρμαρο pic.twitter.com/FFmkGJeQXi— yiota_hc (@hc_yiota) September 13, 2025
Όταν ξέρεις ότι είσαι Η Απόλυτη! #VissiKallimarmaro #vissi pic.twitter.com/wG3tgo84ge— γιώργος! (@GiorgosA96) September 13, 2025
One & Only!!! @AnnaVissiLive #vissi pic.twitter.com/H4LZSfNorh— makis pounentis (@pounentism) September 13, 2025
Οι διάσημοι στη συναυλία της Άννας ΒίσσηΑνάμεσα στο κοινό βρέθηκαν και πολλά πρόσωπα της εγχώριας showbiz. O Νίκος Καρβέλας εμφανίστηκε με τη σύντροφό του, Έλενα Φερεντίνου, ενώ το «παρών» έδωσε και ο Θανάσης Πανουργιάς, πρώην σύζυγος της Σοφίας Καρβέλα.
Στις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν επίσης η Ελένη Φουρέιρα με τον Γιώργο Αρσενάκο, ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Αγγελική Νικολούλη, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, ο Γιώργος Νανούρης, η Κατερίνα Διδασκάλου,η Χριστίνα Κοντοβά, η Αθηνά Οικονομάκου, ο Κωνσταντίνος Δέδες, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου,
Στο Καλλιμάρμαρο βρέθηκε επίσης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης με τη σύζυγό του Ελένη Αθερινού.
Δείτε εικόνες:
