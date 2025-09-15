Ιωάννα Μαλέσκου: Προσπάθησαν να επισκιάσουν τη βάφτιση της κόρης μας γράφοντας κακεντρέχειες

«Ήταν η βάφτιση της κόρη μας και αναρωτήθηκα γιατί οι άνθρωποι προσπάθησαν να την επισκιάσουν, στεκόμενοι σε πράγματα που δεν αφορούν τον χαρακτήρα και το πιο σημαντικό σε πράγματα που δεν υπάρχουν. Ποιοι ήταν οι άνθρωποι αυτοί που δεν ήταν στην εκδήλωσή μας και έγραφαν κακεντρέχειες;», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Breakfast@Star», τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.

Για τη βάφτιση της κόρης της, την οποία έχει αποκτήσει με τον, μίλησε η Ιωάννα Μαλέσκου , υποστηρίζοντας πως υπήρξαν άτομα που προσπάθησαν να επισκιάσουν το μυστήριο, προχωρώντας σε κακεντρεχή σχόλια για την προσωπική της ζωή. Η παρουσιάστρια διευκρίνισε πως όσα γράφτηκαν για τη σχέση της με τον σύζυγό της δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.Η παρουσιάστρια τόνισε πως η βάφτιση του παιδιού της ήταν η ομορφότερη μέρα της ζωής της, ενώ ρωτήθηκε επίσης για το γεγονός ότι κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικό υλικό. Συγκεκριμένα, σχολίασε: «Ήταν η ομορφότερη στιγμή της ζωής μας. Το περίμενα πάρα πολύ. Ήθελα να είναι σε ηλικία και φάση που να μπορεί να το αισθανθεί και ήταν το πάρτι της. Είχα ζητήσει από τους προσκεκλημένους να μην κυκλοφορήσουν φωτογραφίες και βίντεο από τη βάφτιση με ειδικό σημείωμα στα τραπέζια τους. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να εκθέτω το παιδί μου στη δημοσιότητα. Δεν έγινε κακοπροαίρετα και τα βίντεο ήταν από την είσοδό μας. Μας έκανε να αισθανθούμε λίγο αμήχανα, αλλά όλα καλά».