Βίντεο: Το γράμμα που διάβασε η Βίσση στον Νίκο Καρβέλα πριν τον ανεβάσει στη σκηνή στο Καλλιμάρμαρο

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους θαυμαστές της Άννας Βίσση στη χθεσινή, μεγάλη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο , καθώς στη σκηνή εμφανίστηκε ο Νίκος Καρβέλας για να ερμηνεύσει μαζί της παλιές αλλά και νεότερες επιτυχίες της. Πριν τον υποδεχτεί η τραγουδίστρια διάβασε ένα γράμμα αφιερωμένο σε εκείνον, μιλώντας για τη σχέση και τη γνωριμία τους το 1973.Ο πρώην σύζυγος της τραγουδίστριας και συνθέτηςκαι μάλιστα τραγούδησε μεταξύ άλλων τα κομμάτια «Μην μου πάθεις τίποτα» και «Σε περίπτωση που», που έχει γράψει για την Άννα Βίσση.Μέσα από βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, η καλλιτέχνιδα φαίνεται πως απόλαυσε τη συνύπαρξή της με τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή. Η ίδια αστειεύτηκε λέγοντάς του «εκεί είναι πάντως τα κλειδιά, το ξέρεις έτσι;», ενώτου φώναξε «Σ' αγαπάω» πριν τον αγκαλιάσει και συνεχίσει το πρόγραμμά της.

Πριν λοιπόν τον υποδεχτεί στη σκηνή, η Άννα Βίσση διάβασε στον κόσμο το γράμμα που έγραψε για τον Νίκο Καρβέλα, το βράδυ πριν από τη μεγάλη συναυλία της.Όπως ανέφερε η ίδια για τη σχέση της με τον μουσικό: «Εδώ και τρεις ώρες ερμηνεύω τραγούδια που έγραψε εκείνος, που είχα την τύχη να τον γνωρίσω το 1973. Η ζωή μας από τότε κοινή στο πάντα. Ιδέες, σκέψεις, σχέδια, οράματα, απογοητεύσεις και χαρές. Ή ακόμα και λάθη που οδηγούσαν στα σωστά πάντα. Κοιτώντας μπροστά. Η εξέλιξη, ο αυθορμητισμός, το χιούμορ και το γούστο μας στη μουσική, πάντα οι οδηγοί μας. Ο καθένας με το δικό του ταλέντο, διαφορετικό, ευτυχώς. Εκείνος έγραφε και εγώ ερμήνευα. Μαζί ονειρευόμασταν και συνεχίζουμε ακόμα. Δεν μπορώ να τον βλέπω απλά να κάθεται στο στάδιο, θα τον φέρω εδώ. Θα τον περιμένω για όσο χρειαστεί».

Η έναρξη της συναυλίας

Η τραγουδίστρια άνοιξε τη βραδιά λίγο μετά τις 21.00 με την επιτυχία της «

». Αμέσως μετά είπε, απευθυνόμενη στον κόσμο:

.

Σε περίπτωση που«Αυτό που γίνετε απόψε είναι δώρο ζωής. Ελπίζω να έχω τη δύναμη να μου ξανασυμβεί. Είμαστε μαζί για άλλη μία φορά στο Καλλιμάρμαρο. Θέλετε να γράψουμε ιστορία πάλι;»