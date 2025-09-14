Βίντεο: Το γράμμα που διάβασε η Βίσση στον Νίκο Καρβέλα πριν τον ανεβάσει στη σκηνή στο Καλλιμάρμαρο
Βίντεο: Το γράμμα που διάβασε η Βίσση στον Νίκο Καρβέλα πριν τον ανεβάσει στη σκηνή στο Καλλιμάρμαρο
Η τραγουδίστρια πριν τον υποδεχτεί στη σκηνή διάβασε ένα γράμμα μιλώντας για τη σχέση και τη γνωριμία τους
Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους θαυμαστές της Άννας Βίσση στη χθεσινή, μεγάλη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο, καθώς στη σκηνή εμφανίστηκε ο Νίκος Καρβέλας για να ερμηνεύσει μαζί της παλιές αλλά και νεότερες επιτυχίες της. Πριν τον υποδεχτεί η τραγουδίστρια διάβασε ένα γράμμα αφιερωμένο σε εκείνον, μιλώντας για τη σχέση και τη γνωριμία τους το 1973.
Ο πρώην σύζυγος της τραγουδίστριας και συνθέτης βρέθηκε στο κατάμεστο στάδιο και μάλιστα τραγούδησε μεταξύ άλλων τα κομμάτια «Μην μου πάθεις τίποτα» και «Σε περίπτωση που», που έχει γράψει για την Άννα Βίσση.
Μέσα από βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, η καλλιτέχνιδα φαίνεται πως απόλαυσε τη συνύπαρξή της με τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή. Η ίδια αστειεύτηκε λέγοντάς του «εκεί είναι πάντως τα κλειδιά, το ξέρεις έτσι;», ενώ λίγο αργότερα του φώναξε «Σ' αγαπάω» πριν τον αγκαλιάσει και συνεχίσει το πρόγραμμά της.
Δείτε το βίντεο
Πριν λοιπόν τον υποδεχτεί στη σκηνή, η Άννα Βίσση διάβασε στον κόσμο το γράμμα που έγραψε για τον Νίκο Καρβέλα, το βράδυ πριν από τη μεγάλη συναυλία της.
Όπως ανέφερε η ίδια για τη σχέση της με τον μουσικό: «Εδώ και τρεις ώρες ερμηνεύω τραγούδια που έγραψε εκείνος, που είχα την τύχη να τον γνωρίσω το 1973. Η ζωή μας από τότε κοινή στο πάντα. Ιδέες, σκέψεις, σχέδια, οράματα, απογοητεύσεις και χαρές. Ή ακόμα και λάθη που οδηγούσαν στα σωστά πάντα. Κοιτώντας μπροστά. Η εξέλιξη, ο αυθορμητισμός, το χιούμορ και το γούστο μας στη μουσική, πάντα οι οδηγοί μας. Ο καθένας με το δικό του ταλέντο, διαφορετικό, ευτυχώς. Εκείνος έγραφε και εγώ ερμήνευα. Μαζί ονειρευόμασταν και συνεχίζουμε ακόμα. Δεν μπορώ να τον βλέπω απλά να κάθεται στο στάδιο, θα τον φέρω εδώ. Θα τον περιμένω για όσο χρειαστεί».
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια άνοιξε τη βραδιά λίγο μετά τις 21.00 με την επιτυχία της «Σε περίπτωση που». Αμέσως μετά είπε, απευθυνόμενη στον κόσμο: «Αυτό που γίνετε απόψε είναι δώρο ζωής. Ελπίζω να έχω τη δύναμη να μου ξανασυμβεί. Είμαστε μαζί για άλλη μία φορά στο Καλλιμάρμαρο. Θέλετε να γράψουμε ιστορία πάλι;».
Δείτε βίντεο από την έναρξη της συναυλίας
Ο πρώην σύζυγος της τραγουδίστριας και συνθέτης βρέθηκε στο κατάμεστο στάδιο και μάλιστα τραγούδησε μεταξύ άλλων τα κομμάτια «Μην μου πάθεις τίποτα» και «Σε περίπτωση που», που έχει γράψει για την Άννα Βίσση.
Μέσα από βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, η καλλιτέχνιδα φαίνεται πως απόλαυσε τη συνύπαρξή της με τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή. Η ίδια αστειεύτηκε λέγοντάς του «εκεί είναι πάντως τα κλειδιά, το ξέρεις έτσι;», ενώ λίγο αργότερα του φώναξε «Σ' αγαπάω» πριν τον αγκαλιάσει και συνεχίσει το πρόγραμμά της.
Δείτε το βίντεο
View this post on Instagram
Πριν λοιπόν τον υποδεχτεί στη σκηνή, η Άννα Βίσση διάβασε στον κόσμο το γράμμα που έγραψε για τον Νίκο Καρβέλα, το βράδυ πριν από τη μεγάλη συναυλία της.
Όπως ανέφερε η ίδια για τη σχέση της με τον μουσικό: «Εδώ και τρεις ώρες ερμηνεύω τραγούδια που έγραψε εκείνος, που είχα την τύχη να τον γνωρίσω το 1973. Η ζωή μας από τότε κοινή στο πάντα. Ιδέες, σκέψεις, σχέδια, οράματα, απογοητεύσεις και χαρές. Ή ακόμα και λάθη που οδηγούσαν στα σωστά πάντα. Κοιτώντας μπροστά. Η εξέλιξη, ο αυθορμητισμός, το χιούμορ και το γούστο μας στη μουσική, πάντα οι οδηγοί μας. Ο καθένας με το δικό του ταλέντο, διαφορετικό, ευτυχώς. Εκείνος έγραφε και εγώ ερμήνευα. Μαζί ονειρευόμασταν και συνεχίζουμε ακόμα. Δεν μπορώ να τον βλέπω απλά να κάθεται στο στάδιο, θα τον φέρω εδώ. Θα τον περιμένω για όσο χρειαστεί».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η τραγουδίστρια άνοιξε τη βραδιά λίγο μετά τις 21.00 με την επιτυχία της «Σε περίπτωση που». Αμέσως μετά είπε, απευθυνόμενη στον κόσμο: «Αυτό που γίνετε απόψε είναι δώρο ζωής. Ελπίζω να έχω τη δύναμη να μου ξανασυμβεί. Είμαστε μαζί για άλλη μία φορά στο Καλλιμάρμαρο. Θέλετε να γράψουμε ιστορία πάλι;».
Η έναρξη της συναυλίας
Δείτε βίντεο από την έναρξη της συναυλίας
Έναν χρόνο μετά τη sold out εμφάνισή της στο Καλλιμάρμαρο, που συγκέντρωσε περισσότερους από 60.000 θεατές, η Άννα Βίσση επέστρεψε στη σκηνή με δύο νέες συναυλίες, εχθές Σάββατο και σήμερα Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου.
Ειδήσεις σήμερα:
Πώς ο εσωστρεφής Τάιλερ έφτασε να συλληφθεί για τη δολοφονία του Κερκ – Τα «γιατί» της δολοφονίας που κλονίζει τις ΗΠΑ
Η Άννα Βίσση ξεσήκωσε ξανά το Καλλιμάρμαρο σε μια φαντασμαγορική βραδιά - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Με χτυπούσε και μου έλεγε «πιες κοκαΐνη»: Νέες πληροφορίες για τη δράση του 42χρονου μαστροπού
Πώς ο εσωστρεφής Τάιλερ έφτασε να συλληφθεί για τη δολοφονία του Κερκ – Τα «γιατί» της δολοφονίας που κλονίζει τις ΗΠΑ
Η Άννα Βίσση ξεσήκωσε ξανά το Καλλιμάρμαρο σε μια φαντασμαγορική βραδιά - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Με χτυπούσε και μου έλεγε «πιες κοκαΐνη»: Νέες πληροφορίες για τη δράση του 42χρονου μαστροπού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα