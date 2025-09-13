Πλήθος κόσμου στο Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία της Άννας Βίσση - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η ώρα έναρξης της συναυλίας είναι στις 21:00 - Χιλιάδες θεατές αναμένεται να κατακλύσουν σήμερα και αύριο το στάδιο
Η Άννα Βίσση, μετά το περσινό sold out στο Καλλιμάρμαρο, όπου χιλιάδες θεατές αποθέωσαν την απόλυτη σταρ, επιστρέφει για δύο συναυλίες, σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή (14/9), με τους θαυμαστές της να ανυπομονούν να τη δουν ξανά ζωντανά στη σκηνή.
Η τραγουδίστρια θα ανέβει απόψε στη σκηνή του σταδίου για να τραγουδήσει παλιές και νέες επιτυχίες, μπροστά στους χιλιάδες φανς της. Αξίζει να σημειωθεί πως μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».
Ήδη, χιλιάδες κόσμου βρίσκονται στο στάδιο, ενώ, η ώρα έναρξης της συναυλίας είναι στις 21:00.
Σημειώνεται ότι το Καλλιμάρμαρο βρίσκεται κοντά στους σταθμούς του Μετρό «Σύνταγμα» και «Ευαγγελισμός», ενώ εξυπηρετείται και από γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ.
Με Dolce & Gabbana haute couture θα εμφανιστεί σήμερα στο Καλλιμάρμαρο η Άννα Βίσση. To ιταλικό σχεδιαστικό δίδυμο γνώρισε την Ελληνίδα σταρ κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής βάπτισης του Ιωάννη Κούστα junior στην Ιταλία, έμαθε τι εστί Άννα Βίσση στην Ελλάδα και δέχτηκαν με χαρά να τη φιλοξενήσουν στο ατελιέ τους και να την ντύσουν.
Δεν αποκλείεται μάλιστα οι Domenico Dolce και Stefano Gabbana να παρακολουθήσουν τη συναυλία από κάποια VIP κερκίδα έστω κι αν έχουν βάλει όρο ότι δεν θέλουν δημοσιότητα και παπαράτσι - φωτογραφίες.
Με Dolce & Gabbana αναμένεται να εμφανιστεί η τραγουδίστρια
