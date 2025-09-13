Ο Κέβιν Κόστνερ κατηγορεί την κασκαντέρ που τον μήνυσε για ψευδείς ισχυρισμούς

συναίνεσή της, στο

Ντέβιν

Η νομική ομάδα του Κόστνερ ζήτησε την απόρριψη της αγωγής που υπέβαλε η ΛαΜπέλα, η οποία τον κατηγορεί για γύρισμα σκηνής βιασμού χωρίς τησίκουελ του «Horizon: An American Saga - Chapter 2».Στην αρχική της καταγγελία, ηΛαΜπέλα ανέφερε ότι δεν είχε προειδοποιηθεί για τη σκηνή αυτή, αλλά η νομική ομάδα του Κέβιν Κόστνερ υποστηρίζει τώρα ότι η κασκαντέρ τροποποίησε την εκδοχή των γεγονότων στην τελευταία της κατάθεση, σύμφωνα με το «TMZ».Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι στη νέα της κατάθεση, η ΛαΜπέλα αποκάλυψε ότι ο συντονιστής των κασκαντέρ, Ουέιντ Άλεν, «συναντήθηκε μαζί της εκ των προτέρων και της εξήγησε τη σκηνή».



Οι δικηγόροι του Κόστνερ, ο οποίος σκηνοθέτησε, έγραψε μέρος του σεναρίου, ήταν παραγωγός και πρωταγωνίστησε στο «Horizon», υποστηρίζουν ότι αυτό το νέο στοιχείο δείχνει ότι η ΛαΜπέλα ψεύδεται στις κατηγορίες της εναντίον του.



Οι δικηγόροι του Κέβιν Κόστνερ κατηγορούν επίσης την κασκαντέρ ότι είχε παραδεχτεί προηγουμένως ότι είχε κατανοήσει τα βασικά στοιχεία της σκηνής, όπως το ότι ο ηθοποιός θα έσπρωχνε το φόρεμά της προς τα γόνατά της, ενώ εκείνη βρισκόταν σε ένα κάρο.

Kevin Costner accuses stuntwoman who sued of lying about her claims of 'unscripted rape scene' https://t.co/MYWmF9wndX — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 13, 2025



Ο δικηγόρος της ΛαΜπέλα αντέτεινε: «Είναι ανησυχητικό να βλέπουμε τους κατηγορούμενους να συνεχίζουν να εξηγούν στην Ντέβιν ποια ήταν η δική της εμπειρία στα γυρίσματα». Ο ίδιος πρόσθεσε: «Η ίδια έχει ορκιστεί και έχει προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, στα οποία βασίζεται. Οι ισχυρισμοί της ΛαΜπέλα δεν έχουν αλλάξει ή διαστρεβλωθεί από την πρώτη μέρα που ανέφερε το σοβαρό αυτό περιστατικό στην παραγωγή τον Μάιο του 2023, αμέσως μετά την εκδήλωσή του».



Στα νέα έγγραφα που δημοσιεύτηκαν τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, η ΛαΜπέλα κατήγγειλε ότι διένυε τις ημέρες της έμμηνου ρύσεως κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και το εσώρουχό της ήταν εκτεθειμένο, όταν το ρούχο της σκίστηκε «από τη μέση μέχρι τον καβάλο» από τον συμπρωταγωνιστή της Ρότζερ Άιβενς.



Η κασκαντέρ είχε γυρίσει μια σκηνή βιασμού σύμφωνα με το σενάριο την 1 Μαΐου του 2023 με έναν συντονιστή οικειότητας, αλλά κατήγγειλε ότι ο Κόστνερ δεν έφερε συντονιστή την επόμενη μέρα για τη σκηνή βιασμού που γυρίστηκε χωρίς τη συναίνεσή της, όπως ισχυρίζεται. Η ΛαΜπέλα, η οποία έκανε την κασκαντέρ για τον ρόλο της Έλλα Χαντ, Τζουλιέτ Σέσνεϊ υποστηρίζει ότι ο Άιβενς έβαλε «το χέρι του κοντά ή πάνω από το στήθος και τα γεννητικά της όργανα» και ότι ένιωσε «παγιδευμένη» καθώς την είχε «πατήσει» το μεγάλο και μυώδες σώμα του.



Ο δικηγόρος του Κόστνερ, Μάρτι Σίνγκερ δήλωσε τη Δευτέρα, στην «Daily Mail»: «Μπορεί αυτή να είναι μια νέα κατάθεση, αλλά πρόκειται απλώς για τα ίδια παλιά παραμύθια. Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι όχι μόνο αβάσιμοι, αλλά και γελοίοι. Υπάρχουν 12 μάρτυρες που επιβεβαιώνουν ότι οι ισχυρισμοί της ΛαΜπέλα είναι κατασκευασμένοι. Ο Κέβιν Κόστνερ είναι αποφασισμένος να υπερασπιστεί την αλήθεια - και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε».



Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

