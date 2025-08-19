Ο Κέβιν Κόστνερ ζητά την απόρριψη αγωγής κασκαντέρ για σκηνή βιασμού στο «Horizon»

Ο ηθοποιός και οι παραγωγοί της ταινίας «Horizon: An American Saga - Chapter 2» αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες

Η ΛαΜπέλα ανέφερε ότι στις 2 Μαΐου 2023 ο Κόστνερ εισήγαγε αυτοσχεδιαστικά μια νέα σκηνή βιασμού για τον χαρακτήρα της Τζουλιέτ, η οποία δεν υπήρχε στο αρχικό σενάριο. Μία ημέρα νωρίτερα, η Χαντ και η ΛαΜπέλα είχαν ήδη συμμετάσχει σε γυρίσματα μιας προγραμματισμένης σκηνής βιασμού με διαφορετικό ηθοποιό, παρουσία συντονιστή οικειότητας. Όπως αναφέρεται στην αγωγή, όταν η Χαντ πληροφορήθηκε την προσθήκη της νέας σκηνής, αρνήθηκε να τη γυρίσει και αποχώρησε. Στη συνέχεια, η ΛαΜπέλα κλήθηκε να την αντικαταστήσει χωρίς να γνωρίζει ότι η σκηνή δεν περιλαμβανόταν στο σενάριο και ότι η Χαντ είχε ήδη αρνηθεί να συμμετάσχει.Στην καταγγελία τονίζεται ότι η ΛαΜπέλα δεν είχε ενημερωθεί πως ο νέος άντρας ηθοποιός είχε λάβει οδηγίες να τη σπρώξει στο έδαφος, να την ακινητοποιήσει και να σηκώσει βίαια τη φούστα της, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία πρόβα ή έγκριση. Ο Κόστνερ φέρεται να της έδωσε την εντολή να «ξαπλώσει» σε ένα κάρο και κατόπιν καθοδήγησε τον ηθοποιό να επαναλαμβάνει «άγριες προσομοιώσεις βιασμού» σε πολλαπλές λήψεις.Η ΛαΜπέλα υποστηρίζει ότι παραβιάστηκαν οι κανόνες του συνδικάτου Sag-Aftra, που απαιτούν έγγραφη συναίνεση και ειδοποίηση τουλάχιστον 48 ωρών για γυρίσματα που περιλαμβάνουν γυμνό ή σεξουαλικό περιεχόμενο. Επιπλέον, ο υποχρεωτικός συντονιστής οικειότητας, που ήταν παρών στην προηγούμενη σκηνή και απαιτούνταν λόγω της ιδιότητάς της ως stand-in της Χαντ, απουσίαζε. Το γύρισμα δεν έγινε σε κλειστό χώρο, αλλά προβαλλόταν σε οθόνες ορατές σε όλο το συνεργείο.Σε αντίθεση με αυτό, η σκηνή της προηγούμενης ημέρας, που ήταν καταγεγραμμένη στο σενάριο, πραγματοποιήθηκε με πρόβες, παρουσία συντονιστή και σε απομονωμένο χώρο, όπως ορίζουν οι κανονισμοί. Η ΛαΜπέλα δηλώνει ότι βίωσε «σοκ, ταπείνωση και ντροπή» και από τον Ιούνιο του 2023 ξεκίνησε συνεδρίες ψυχοθεραπείας. «Ένιωσα εκτεθειμένη, απροστάτευτη και βαθιά προδομένη από ένα σύστημα που υποσχόταν ασφάλεια και επαγγελματισμό. Αυτό που μου συνέβη γκρέμισε την εμπιστοσύνη μου και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που κινούμαι στον χώρο».: Shutterstock