Κέβιν Κόστνερ: Η Ντέβιν ΛαΜπέλα κατέθεσε νέα αγωγή κατηγορώντας τον ότι γύρισε σκηνή βιασμού χωρίς τη συναίνεσή της
Ο δικηγόρος του 70χρονου ηθοποιού και σκηνοθέτη χαρακτηρίζει «αβάσιμους και γελοίους» τους ισχυρισμούς της κασκαντέρ
Η υπόθεση που βαραίνει τον Κέβιν Κόστνερ γύρω από την ταινία του «Horizon: An American Saga - Chapter 2» παίρνει νέα τροπή, καθώς η κασκαντέρ Ντέβιν ΛαΜπέλα κατέθεσε νέα αγωγή, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε θύμα «μιας απρογραμμάτιστης σκηνής βιασμού» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Ο δικηγόρος του ηθοποιού και σκηνοθέτη, Μάρτι Σίνγκερ, έδωσε τη δική του απάντηση, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς «αβάσιμους και γελοίους».
Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που δημοσιοποίησε το TMZ, η ΛαΜπέλα ισχυρίζεται ότι την 1η Μαΐου του 2023 γύρισε μια σκηνή βιασμού με την παρουσία συντονίστριας ερωτικών σκηνών. Ωστόσο, την επόμενη ημέρα – όπως υποστηρίζει – ο 70χρονος σταρ δεν ζήτησε κανέναν συντονιστή, επιτρέποντας να εκτυλιχθεί μια σκηνή που δεν είχε υπήρχε στο σενάριο μέσα σε στενό χώρο μιας άμαξας.
Η κασκαντέρ, που αντικαθιστούσε την Έλα Χαντ στον ρόλο της Τζουλιέτ Τσέσνεϊ, καταγγέλλει ότι ο συμπρωταγωνιστής της Ρότζερ Άιβενς «έσκισε το παντελόνι της από τη μέση ως τον καβάλο», ενώ έβαλε «το χέρι του πάνω ή κοντά στο στήθος και τα γεννητικά της όργανα». Η ίδια ανέφερε ότι εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε έμμηνο ρύση και αισθάνθηκε «παγιδευμένη», καθώς ήταν ακινητοποιημένη από το μεγάλο, μυώδες σώμα του ηθοποιού.
Ο Σίνγκερ απάντησε στις καταγγελίες, προχωρώντας σε δηλώσεις στην Daily Mail: «Αυτό μπορεί να είναι μια νέα κατάθεση, αλλά είναι απλώς την ίδια παλιά παράλογη ιστορία. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν είναι μόνο αβάσιμοι, είναι γελοίοι. Υπάρχουν 12 μάρτυρες που επιβεβαιώνουν ότι οι ισχυρισμοί της κ. ΛαΜπέλα είναι κατασκευασμένοι. Ο Κέβιν Κόστνερ έχει υπάρξει πολύ σαφής σχετικά με το γιατί αρνήθηκε να υποκύψει σε έναν εκβιασμό. Είναι αποφασισμένος να σταθεί όρθιος και να παλέψει για την αλήθεια – και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε».
Η ΛαΜπέλα, πρώην γυμνάστρια, είχε δημοσιοποιήσει τον Ιούνιο screenshots συνομιλιών της (3 Μαΐου 2023) με τη συντονίστρια ερωτικών σκηνών Σελέστ Τσέινι, όπου χαρακτήριζε τη σκηνή «μια αποτρόπαιη πράξη» και απαριθμούσε τα παράπονά της. Ωστόσο, η πλευρά Κόστνερ αντέταξε μήνυμα της 11ης Μαΐου 2023 προς τον συντονιστή κασκαντέρ και βοηθό σκηνοθέτη, Γουέιντ Άλεν, όπου η ΛαΜπέλα τον ευχαριστούσε για τις «υπέροχες εβδομάδες» και πρόσθετε: «Είμαι πραγματικά χαρούμενη που κατέληξε έτσι όπως κατέληξε».
Τον Αύγουστο του 2023, ο Κόστνερ προσκόμισε στο Daily Mail φωτογραφίες από τα γυρίσματα, όπου η ΛαΜπέλα εμφανίζεται να χαμογελά δίπλα του, καθώς και εικόνες από τη σκηνή με τον Άιβενς, όπου – όπως υποστηρίζει – το κοστούμι της παρέμεινε άθικτο. Στη δήλωσή του στις 19 Αυγούστου για την επίσημη απόρριψη της αγωγής, ο ηθοποιός τόνισε ότι «τα παντελόνια και οι φούστες της κασκαντέρ έμειναν άθικτα» και δεν υπήρξε «γυμνό, βιασμός ή σωματική επαφή μεταξύ των ερμηνευτών».
Kevin Costner's rep blasts stunt woman's new filing as 'groundless and ridiculous' https://t.co/ZVq2n1uxeU— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 8, 2025
