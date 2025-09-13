Η Ρίτα Γουίλσον έκανε διακοπές στη Μύκονο - Δείτε φωτογραφίες
Η Ρίτα Γουίλσον έκανε διακοπές στη Μύκονο - Δείτε φωτογραφίες
Η ηθοποιός επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά την προτίμησή της στα ελληνικά νησιά
Στη Μύκονο βρέθηκε η Ρίτα Γουίλσον συνεχίζοντας τις διακοπές της στα ελληνικά νησιά, τα οποία συχνά προτιμάει μαζί με τον σύζυγό της, Τομ Χανκς.
Η ηθοποιός απαθανατίστηκε στη θάλασσα την ώρα που έβγαινε από σκάφος, ενώ στη συνέχεια φάνηκε να απολαμβάνει τη βόλτα της στο νησί των ανέμων.
Η Γουίλσον εμφανίστηκε μόνη της με ένα μακρύ φόρεμα σε λευκό και κόκκινο χρώμα, κρατώντας μία πολύχρωμη τσάντα. Το look της ολοκληρώθηκε με κοσμήματα και γυαλιά ηλίου.
Δείτε τις φωτογραφίες
Στις αρχές του Σεπτέμβρη, ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον επισκέφτηκαν τη Σκιάθο. Μέσα από φωτογραφίες του Skiathoschannel.gr έγινε γνωστό ότι ο ηθοποιός μαζί με τη σύζυγό του, η οποία έχει ελληνικές ρίζες, έφτασαν στο παλιό λιμάνι του νησιού με το σκάφος «Margarita».
Αργότερα, ο Χανκς αναχώρησε με το ιδιωτικό του αεροσκάφος για το Λονδίνο λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ηθοποιός παρέμεινε στην Ελλάδα και συνέχισε το ταξίδι της στη Σκόπελο.
Φωτογραφίες: NDPPHOTO / Νίκος Ζώτος
