Η Ρίτα Γουίλσον έκανε διακοπές στη Μύκονο - Δείτε φωτογραφίες
Ρίτα Γουίλσον Μύκονος

Η Ρίτα Γουίλσον έκανε διακοπές στη Μύκονο - Δείτε φωτογραφίες

Η ηθοποιός επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά την προτίμησή της στα ελληνικά νησιά

Γεωργία Κοτζιά
Στη Μύκονο βρέθηκε η Ρίτα Γουίλσον συνεχίζοντας τις διακοπές της στα ελληνικά νησιά, τα οποία συχνά προτιμάει μαζί με τον σύζυγό της, Τομ Χανκς.

Η ηθοποιός απαθανατίστηκε στη θάλασσα την ώρα που έβγαινε από σκάφος, ενώ στη συνέχεια  φάνηκε να απολαμβάνει τη βόλτα της στο νησί των ανέμων.

Η Γουίλσον εμφανίστηκε μόνη της με ένα μακρύ φόρεμα σε λευκό και κόκκινο χρώμα, κρατώντας μία πολύχρωμη τσάντα. Το look της ολοκληρώθηκε με κοσμήματα και γυαλιά ηλίου.

Στις αρχές του Σεπτέμβρη, ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον επισκέφτηκαν τη Σκιάθο. Μέσα από φωτογραφίες του Skiathoschannel.gr έγινε γνωστό ότι ο ηθοποιός μαζί με τη σύζυγό του, η οποία έχει ελληνικές ρίζες, έφτασαν στο παλιό λιμάνι του νησιού με το σκάφος «Margarita».

Αργότερα, ο Χανκς αναχώρησε με το ιδιωτικό του αεροσκάφος για το Λονδίνο λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ηθοποιός παρέμεινε στην Ελλάδα και συνέχισε το ταξίδι της στη Σκόπελο.

Φωτογραφίες: NDPPHOTO / Νίκος Ζώτος

Γεωργία Κοτζιά
