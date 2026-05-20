Δεν έχει νόημα να συγκρίνει κανείς τις τελετές υποδοχής των Πούτιν και Τραμπ στην Κίνα, λέει το Κρεμλίνο
«Έχει νόημα να συγκριθεί το περιεχόμενο», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ - Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ θα επισκεφθεί σύντομα τη Μόσχα
Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν έχει νόημα να συγκρίνει κανείς τις τελετές που έγιναν στην Κίνα για τις επισκέψεις του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και ότι ο κόσμος θα πρέπει να επικεντρωθεί στο περιεχόμενο.
«Έχει νόημα να συγκριθεί το περιεχόμενο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στον δημοσιογράφο Πάβελ Ζαρούμπιν της κρατικής τηλεόρασης, όταν ερωτήθηκε σχετικά με συγκρίσεις με την επίσκεψη Τραμπ.
«Δεν είναι πάντα εύκολο να συγκρίνει κανείς το περιεχόμενο, καθώς δεν φαίνονται όλα στην επιφάνεια. Εντούτοις η κύρια αξία βρίσκεται στο περιεχόμενο, όχι στις τελετές», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.
Ο απεσταλμένος του Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, θα επισκεφθεί στο «εγγύς μέλλον» τη Ρωσία, δήλωσε εξάλλου σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ο οποίος συνοδεύει τον Πούτιν κατά την επίσκεψή του στην Κίνα, έκανε γνωστό δημοσιογράφος που καλύπτει το Κρεμλίνο.
❗️ 'It Makes Sense to Compare the Content, Not the Ceremonies' - Kremlin Spox Peskov on Putin & Trump's Visits to China— RT_India (@RT_India_news) May 20, 2026
