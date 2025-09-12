Κωνσταντίνος Αργυρός: Το δώρο που δέχτηκε σε συναυλία του και η αντίδρασή του - Δείτε βίντεο
GALA
Κωνσταντίνος Αργυρός Συναυλία δώρο

Ωραίο δώρο, σχολίασε ο τραγουδιστής

Γεωργία Κοτζιά
Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε τον Κωνσταντίνο Αργυρό σε πρόσφατη συναυλία του, όταν δέχτηκε ένα δώρο από θαυμαστή του. Ο τραγουδιστής αντέδρασε με χαμόγελο, δείχνοντας να απολαμβάνει την κίνηση αυτή.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok καταγράφεται η στιγμή, που ενώ ο Κωνσταντίνος Αργυρός ερμήνευε επί σκηνής, κάποιος του πέταξε ένα ζευγάρι παιδικά παπούτσια.

Ο καλλιτέχνης τα έπιασε και με χιούμορ σχολίασε «ωραίο δώρο», εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του.

Δείτε το βίντεο

Γεωργία Κοτζιά
