Κωνσταντίνος Αργυρός: Το δώρο που δέχτηκε σε συναυλία του και η αντίδρασή του - Δείτε βίντεο
Κωνσταντίνος Αργυρός: Το δώρο που δέχτηκε σε συναυλία του και η αντίδρασή του - Δείτε βίντεο
Ωραίο δώρο, σχολίασε ο τραγουδιστής
Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε τον Κωνσταντίνο Αργυρό σε πρόσφατη συναυλία του, όταν δέχτηκε ένα δώρο από θαυμαστή του. Ο τραγουδιστής αντέδρασε με χαμόγελο, δείχνοντας να απολαμβάνει την κίνηση αυτή.
Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok καταγράφεται η στιγμή, που ενώ ο Κωνσταντίνος Αργυρός ερμήνευε επί σκηνής, κάποιος του πέταξε ένα ζευγάρι παιδικά παπούτσια.
Ο καλλιτέχνης τα έπιασε και με χιούμορ σχολίασε «ωραίο δώρο», εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του.
Δείτε το βίντεο
Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok καταγράφεται η στιγμή, που ενώ ο Κωνσταντίνος Αργυρός ερμήνευε επί σκηνής, κάποιος του πέταξε ένα ζευγάρι παιδικά παπούτσια.
Ο καλλιτέχνης τα έπιασε και με χιούμορ σχολίασε «ωραίο δώρο», εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του.
Δείτε το βίντεο
@_marizaaa._
#argiros_konstantinos #konstantinosargiros #foryou #fyp #foryoupagе♬ πρωτότυπος ήχος - mariza
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στην Ολυμπία Οδό: Επί 1 χλμ. πήγαινε ανάποδα η 70χρονη πριν το φονικό τροχαίο - Δύο νεκροί και ένας τραυματίας
Απειλές για τη ζωή του δέχθηκε μέσω Facebook ο Γεωργιάδης - Μια σύλληψη μετά τη μήνυση που υπέβαλε
Οργισμένος με την δικαστή που είχε αφήσει ελεύθερο τον δράστη ο σύντροφος της Ιρίνα που δολοφονήθηκε σε τρένο
Τραγωδία στην Ολυμπία Οδό: Επί 1 χλμ. πήγαινε ανάποδα η 70χρονη πριν το φονικό τροχαίο - Δύο νεκροί και ένας τραυματίας
Απειλές για τη ζωή του δέχθηκε μέσω Facebook ο Γεωργιάδης - Μια σύλληψη μετά τη μήνυση που υπέβαλε
Οργισμένος με την δικαστή που είχε αφήσει ελεύθερο τον δράστη ο σύντροφος της Ιρίνα που δολοφονήθηκε σε τρένο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα