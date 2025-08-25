Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό
Η σύζυγος του τραγουδιστή έδειξε το φόρεμα που έβαλε στη δεξίωση μετά το μυστήριο
Νέες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό μοιράστηκε η Αλεξάνδρα Νίκα και συγκεκριμένα από τη δεξίωση που ακολούθησε μετά το μυστήριο.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 7 Ιουλίου στον Άγιο Δημήτριο στο Grand Resort, με τη δεξίωση να πραγματοποιείται στο σπίτι της οικογένειας Νίκα, στο Μαύρο Λιθάρι στην Ανάβυσσο.
Η σύζυγος του τραγουδιστή ανάρτησε στιγμιότυπα στα social media, την Κυριακή 24 Αυγούστου, δείχνοντας στους ακολούθους της το φόρεμα που επέλεξε να βάλει μετά το νυφικό της.
Πρόκειται για ένα εφαρμοστό λευκό φόρεμα με ουρά, το οποίο είχε ανοιχτή πλάτη. Στις εικόνες η Αλεξάνδρα Νίκα πόζαρε χαμογελαστή, ενώ κοινοποίησε και ορισμένες λήψεις με καλεσμένες της. «Μέρος δεύτερο» σημείωσε στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της.
Οι πρώτες φωτογραφίες του γάμου
Την Πέμπτη 21 Αυγούστου, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού δημοσίευσε στο Instagram τις πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο της, δείχνοντας μεταξύ άλλων και στιγμές από την προετοιμασία της. Παράλληλα αποκαλύφθηκαν και λεπτομέρειες του νυφικού της, το οποίο σχεδίασε η Σίλια Κριθαριώτη με την ομάδα της. Σημειώνεται, ότι το ζευγάρι κράτησε το γεγονός μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας, με τις συγκεκριμένες λήψεις να είναι οι πρώτες που δημοσιεύτηκαν από τη μεριά τους.
Στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της, η Αλεξάνδρα Νίκα έγραψε: «Μια σελίδα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σίλια Κριθαριώτη και στην εξαιρετική ομάδα της. Το μεράκι, η υπομονή και η αγάπη που έβαλαν σε κάθε λεπτομέρεια δεν περιγράφονται. Είσαι μοναδική».
Σε μία δεύτερη ανάρτηση που έκανε η Αλεξάνδρα Νίκα, μοιράστηκε μια φωτογραφία της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό από την ημέρα του γάμου τους, με το ζευγάρι να είναι μέσα σε ένα λευκό κάμπριο. «Οικογένεια» σημείωσε.
Η σύζυγος του τραγουδιστή διανύει τους πρώτους μήνες της δεύτερης εγκυμοσύνης της και σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται ήδη στον τέταρτο μήνα. Την ευχάριστη είδηση γνώριζαν αρχικά μόνο λίγα πρόσωπα από το στενό οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του ζευγαριού. Αν και ο γάμος του Κωνσταντίνου Αργυρού και της 25χρονης συζύγου του είχε προγραμματιστεί για το φθινόπωρο του 2025, το ζευγάρι αποφάσισε να τον πραγματοποιήσει νωρίτερα, προκειμένου να συμβαδίσει με τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της Αλεξάνδρας Νίκα.
