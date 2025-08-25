Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

στα social media,



Οι πρώτες φωτογραφίες του γάμου



Την Πέμπτη 21 Αυγούστου, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού

Την Πέμπτη 21 Αυγούστου, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού δημοσίευσε στο Instagram τις πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο της , δείχνοντας μεταξύ άλλων και στιγμές από την προετοιμασία της. Παράλληλα αποκαλύφθηκαν και λεπτομέρειες του νυφικού της, το οποίο σχεδίασε η Σίλια Κριθαριώτη με την ομάδα της. Σημειώνεται, ότι το ζευγάρι κράτησε το γεγονός μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας, με τις συγκεκριμένες λήψεις να είναι οι πρώτες που δημοσιεύτηκαν από τη μεριά τους.

Στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της, η Αλεξάνδρα Νίκα έγραψε: «Μια σελίδα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σίλια Κριθαριώτη και στην εξαιρετική ομάδα της. Το μεράκι, η υπομονή και η αγάπη που έβαλαν σε κάθε λεπτομέρεια δεν περιγράφονται. Είσαι μοναδική».





Κλείσιμο