Η Αλεξάνδρα Νίκα δείχνει τα βαφτιστικά ρούχα του γιου της - Δείτε το βίντεο
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η σύζυγός του βάφτισαν πριν από λίγες ημέρες το παιδί τους
Τα βαφτιστικά ρούχα του γιου της έδειξε η Αλεξάνδρα Νίκα με ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media, καθώς πρόσφατα ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η σύζυγός του πραγματοποίησαν το μυστήριο μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας.
Πριν από λίγες ημέρες, η Αλεξάνδρα Νίκα έκανε γνωστό μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, πως βαφτίστηκε ο μικρός Βασίλης. Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, προχώρησε σε μία νέα δημοσίευση δείχνοντας το κουτί με τα ρούχα που επέλεξε για την ξεχωριστή αυτή ημέρα, τα οποία ήταν σε λευκό χρώμα και σχεδιάστηκαν από τη Σίλια Κριθαριώτη.
Όπως έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Βασίλης. Μια ξεχωριστή μέρα φυλαγμένη σε ένα κουτί γεμάτο αναμνήσεις. Ευχαριστούμε από καρδιάς τη Σίλια Κριθαριώτη για όλα όσα δημιούργησαν με τόση αγάπη».
Την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, η σύζυγος του τραγουδιστή αποκάλυψε παράλληλα με την είδηση της βάφτισης, πως απέβαλε, καθώς ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί της. Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, μίλησε για την εμπειρία της, εξηγώντας πως το γεγονός αυτό την έκανε να αντιληφθεί ακόμη περισσότερο τη σημασία της υγείας.
Όπως σημείωσε: «Προχτές σε αυτό το γραφικό εκκλησάκι βαφτίσαμε τον Βασίλη μας. Πρόσφατα πέρασα και μια αποβολή που μου θύμισε πόσο μεγάλη ευλογία είναι να έχεις το παιδί σου γερό και την οικογένειά σου δίπλα σου. Τίποτα δεν είναι δεδομένο.. η υγεία η αγάπη και οι στιγμές με τους ανθρώπους μας είναι το πιο πολύτιμο δώρο».
