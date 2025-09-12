Η Ζέτα Μακρυπούλια ταξίδεψε στην Κολωνία με τον Νίκο Μουτσινά και την Ευγενία Σαμαρά - Δείτε φωτογραφίες
Η Ζέτα Μακρυπούλια ταξίδεψε στην Κολωνία με τον Νίκο Μουτσινά και την Ευγενία Σαμαρά - Δείτε φωτογραφίες
Η ηθοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι τους στο Instagram
Τα ταξίδια συνεχίζονται για τη Ζέτα Μακρυπούλια και την παρέα της, ενώ αυτή τη φορά ο προορισμός τους ήταν η Κολωνία. Η ηθοποιός αποφάσισε να επισκεφτεί τη χώρα μαζί με τον Νίκο Μουτσινά και την Ευγενία Σαμαρά.
Μάλιστα, δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι τους, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, προκειμένου να τις μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους. Η ίδια άλλωστε, είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και συχνά, αναρτά υλικό από τη ζωή της.
Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της, έγραψε: «Κολωνία! Νίκο, Ευγενία κάντε την κίνησή σας».
Δείτε την ανάρτηση
