Παντρεύονται ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη - Η αναγγελία του γάμου τους

Το ζευγάρι θα πραγματοποιήσει τον γάμο του στο Κορωπί

Γεωργία Κοτζιά
Ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη αναμένεται να παντρευτούν μέσα στο επόμενο διάστημα, σύμφωνα με την αναγγελία του γάμου τους.

Το ζευγάρι που έχει αποκτήσει μαζί έναν γιο, θα πραγματοποιήσει το μυστήριο στο Κορωπί.

Όπως αναφέρει η αναγγελία γάμου που δημοσιεύτηκε: «Ο Λιβάνης Γεώργιος – Παναγιώτης του Γερασίμου και της Αθανασίας, το γένος Ζάρα, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Χαϊδάρι Αττικής, και η Δημητροπούλου Ανδρομάχη του Δημητρίου και της Αγγελικής, το γένος Διονυσοπούλου, που γεννήθηκε στο Ζίγκεν της Γερμανίας και κατοικεί στο Χαϊδάρι Αττικής, πρόκειται να τελέσουν τον γάμο τους στο Κορωπί Αττικής».

Πριν από λίγους μήνες, είχε διαρρεύσει η πληροφορία ότι οι δύο τραγουδιστές ετοιμάζονται να παντρευτούν, με τον Γιώργο Λιβάνη να δηλώνει, πως δεν ενοχλήθηκε που αποκαλύφθηκε η ημερομηνία του γάμου τους. Συγκεκριμένα, είχε εξηγήσει πως τόσο εκείνος, όσο και η σύντροφός του δεν αποκρύπτουν λεπτομέρειες που αφορούν στην προσωπική τους ζωή.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», ο τραγουδιστής είχε πει για το επερχόμενο μυστήριο: «Δεν με ενόχλησε που διέρρευσε η ημερομηνία του γάμου μου γιατί δεν ξέρω αν ισχύει. Πάντως, όταν γίνει, δεν θα έχω πρόβλημα να το πω, είμαστε πολύ ανοιχτοί σαν άνθρωποι».

Γεωργία Κοτζιά
