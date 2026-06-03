Η Τζέσικα Σίμπσον για τη μάχη με τον αλκοολισμό: Είμαι ένα έργο σε εξέλιξη και είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου
Η Τζέσικα Σίμπσον για τη μάχη με τον αλκοολισμό: Είμαι ένα έργο σε εξέλιξη και είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου
Στην πραγματικότητα το αλκοόλ μου δημιουργούσε περισσότερο πόνο, εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια κατά τη διάρκεια συναυλίας της
Περήφανη για τον εαυτό της δήλωσε η Τζέσικα Σίμπσον όσον αφορά στη μάχη της με τον αλκοολισμό, σημειώνοντας πως είναι «ένα έργο σε εξέλιξη».
Η 45χρονη τραγουδίστρια μίλησε για τον εθισμό και την απεξάρτησή της με αφορμή την παρουσίαση του νέου, ακυκλοφόρητου τραγουδιού της με τίτλο «Give It All Away», το οποίο συνυπογράφει με τη Λίντα Πέρι, σε συναυλία στην Καλιφόρνια στο Yaamava Resort and Casino τη Δευτέρα 1 Ιουνίου.
Πριν ξεκινήσει να τραγουδά, η Σίμπσον αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που πέρασε λόγω της εξάρτησής της από το αλκοόλ, εξηγώντας ότι η κατανάλωση δεν λειτουργούσε ως διέξοδος, αλλά επιδείνωνε την κατάσταση: «Συνειδητοποίησα ότι το ποτό δεν μούδιαζε τον πόνο μου, στην πραγματικότητα δημιουργούσε περισσότερο πόνο», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Ειλικρινά, είμαι απλώς ένα έργο σε εξέλιξη και γιορτάζω κάθε μέρα που νιώθω ζωντανή και παρούσα στο σώμα μου. Είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου».
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Η ίδια σημείωσε ότι ένιωσε πως ήταν η κατάλληλη στιγμή να μοιραστεί το τραγούδι με το κοινό της, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα αποδοχής και αυτοσυγχώρεσης: «Θέλω να ξέρετε ότι πρέπει να δείχνετε κατανόηση στον εαυτό σας. Όλα θα πάνε καλά, αν απλώς τα αφήσετε όλα πίσω. Και αυτό είναι το νόημα αυτού του τραγουδιού», ανέφερε.
Η Σίμπσον έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και για την πορεία της προς τη νηφαλιότητα, επιλέγοντας να μοιράζεται δημόσια την εμπειρία της, με στόχο να εμπνεύσει και άλλους ανθρώπους που περνούν παρόμοιες καταστάσεις.
Η 45χρονη τραγουδίστρια μίλησε για τον εθισμό και την απεξάρτησή της με αφορμή την παρουσίαση του νέου, ακυκλοφόρητου τραγουδιού της με τίτλο «Give It All Away», το οποίο συνυπογράφει με τη Λίντα Πέρι, σε συναυλία στην Καλιφόρνια στο Yaamava Resort and Casino τη Δευτέρα 1 Ιουνίου.
Πριν ξεκινήσει να τραγουδά, η Σίμπσον αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που πέρασε λόγω της εξάρτησής της από το αλκοόλ, εξηγώντας ότι η κατανάλωση δεν λειτουργούσε ως διέξοδος, αλλά επιδείνωνε την κατάσταση: «Συνειδητοποίησα ότι το ποτό δεν μούδιαζε τον πόνο μου, στην πραγματικότητα δημιουργούσε περισσότερο πόνο», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Ειλικρινά, είμαι απλώς ένα έργο σε εξέλιξη και γιορτάζω κάθε μέρα που νιώθω ζωντανή και παρούσα στο σώμα μου. Είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου».
Δείτε το βίντεο
@hollywoodreporter #JessicaSimpson addresses drinking issues and debuts unreleased song "Give It All Away" co-written with #LindaPerry ♬ original sound - The Hollywood Reporter
Η ίδια σημείωσε ότι ένιωσε πως ήταν η κατάλληλη στιγμή να μοιραστεί το τραγούδι με το κοινό της, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα αποδοχής και αυτοσυγχώρεσης: «Θέλω να ξέρετε ότι πρέπει να δείχνετε κατανόηση στον εαυτό σας. Όλα θα πάνε καλά, αν απλώς τα αφήσετε όλα πίσω. Και αυτό είναι το νόημα αυτού του τραγουδιού», ανέφερε.
Η Σίμπσον έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και για την πορεία της προς τη νηφαλιότητα, επιλέγοντας να μοιράζεται δημόσια την εμπειρία της, με στόχο να εμπνεύσει και άλλους ανθρώπους που περνούν παρόμοιες καταστάσεις.
«Πριν από 8 χρόνια έκανα την επιλογή να αντιμετωπίσω και να αφήσω πίσω τα αυτοκαταστροφικά κομμάτια της ζωής μου που εγώ η ίδια επέλεγα»Τον Νοέμβριο του 2025 που γιόρτασε 8 χρόνια νηφαλιότητας, μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μιλούσε για την απόφασή της να αφήσει τις αυτοκαταστροφικές συνήθειες, όπως είναι το αλκοόλ, πίσω της: «Πριν από 8 χρόνια, έκανα την επιλογή να αντιμετωπίσω, να ομολογήσω και να αφήσω πίσω τα αυτοκαταστροφικά κομμάτια της ζωής μου που εγώ η ίδια επέλεγα. Αυτή η απόφαση μου επέτρεψε να ζήσω πραγματικά, επιδιώκοντας τον σκοπό του Θεού για τη ζωή μου. Το αλκοόλ σιώπησε τη διαίσθησή μου και μπλόκαρε τα όνειρά μου. Σήμερα είμαι καθαρή. Σήμερα καθοδηγούμαι από την πίστη. Ο φόβος και η πίστη είναι συναισθήματα που νιώθουμε χωρίς πάντα να μπορούμε να τα δούμε. Είμαι τόσο χαρούμενη που επέλεξα την πίστη αντί για τον φόβο. Δεν ήταν στη μάχη που βρήκα τη δύναμή μου, αλλά στην παράδοση», έγραφε.
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