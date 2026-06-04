Συνεχίζονται οι πιέσεις στις διεθνείς αγορές μετά την αναζωπύρωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή
Συνεχίζονται οι πιέσεις στις διεθνείς αγορές μετά την αναζωπύρωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή
Aνησυχίες για το ενεργειακό κόστος και τον πληθωρισμό
Πτωτικά κινούνται οι αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού κινήθηκαν πτωτικά σήμερα Πέμπτη, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα της Wall Street, καθώς η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ διατήτησε τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα, ενισχύοντας τις ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος και τον πληθωρισμό.
Ωστόσο, μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, οι τιμές δέχθηκαν πιέσεις υποχωρώντας ελαφρώς.
Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ δέχθηκε πλήγμα από το Ιράν τα ξημερώματα της Τετάρτης, μία ημέρα αφότου η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πολλαπλούς ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και drones, ενώ προχώρησε και σε «αμυντικά πλήγματα» στο νησί Κεσμ στον Περσικό Κόλπο. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, οι ενέργειες αυτές έγιναν ως απάντηση σε «απόπειρες επιθέσεων» από την Τεχεράνη.
Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC ότι τόσο το Ισραήλ όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να πλήξουν ξανά το Ιράν εφόσον κριθεί αναγκαίο.
«Το Ισραήλ είναι έτοιμο και οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες. Το Ιράν πρέπει να το λάβει υπόψη του. Πιστεύω ότι το λαμβάνει, αλλά παίζει με τη φωτιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Οι εξελίξεις αυτές επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα στην Ασία. Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε νωρίτερα κατά 1,77%, μετά το ιστορικό υψηλό που κατέγραψε στην προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ ο ευρύτερος Topix έχασε 1,33%.
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Ωστόσο, μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, οι τιμές δέχθηκαν πιέσεις υποχωρώντας ελαφρώς.
Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ δέχθηκε πλήγμα από το Ιράν τα ξημερώματα της Τετάρτης, μία ημέρα αφότου η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πολλαπλούς ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και drones, ενώ προχώρησε και σε «αμυντικά πλήγματα» στο νησί Κεσμ στον Περσικό Κόλπο. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, οι ενέργειες αυτές έγιναν ως απάντηση σε «απόπειρες επιθέσεων» από την Τεχεράνη.
Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC ότι τόσο το Ισραήλ όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να πλήξουν ξανά το Ιράν εφόσον κριθεί αναγκαίο.
«Το Ισραήλ είναι έτοιμο και οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες. Το Ιράν πρέπει να το λάβει υπόψη του. Πιστεύω ότι το λαμβάνει, αλλά παίζει με τη φωτιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Οι εξελίξεις αυτές επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα στην Ασία. Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε νωρίτερα κατά 1,77%, μετά το ιστορικό υψηλό που κατέγραψε στην προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ ο ευρύτερος Topix έχασε 1,33%.
Διαβάστε περισσότερα newmoney.gr.
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