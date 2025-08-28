Γιώργος Λιβάνης για τον γιο του: Είμαστε από πάνω του με την Ανδρομάχη, αφήνουμε κάποια πράγματα από τη δουλειά πίσω
Γιώργος Λιβάνης για τον γιο του: Είμαστε από πάνω του με την Ανδρομάχη, αφήνουμε κάποια πράγματα από τη δουλειά πίσω
Ο τραγουδιστής μίλησε για το παιδί του και τη σχέση με τη σύντροφό του
Τη σχέση με τον γιο του περιέγραψε ο Γιώργος Λιβάνης, δηλώνοντας πως τόσο εκείνος, όσο και η Ανδρομάχη βάζουν σε προτεραιότητα την οικογένειά τους, θυσιάζοντας χρόνο από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις για να είναι παρόντες στην ανατροφή του.
Ο τραγουδιστής παραχώρησε την Πέμπτη 28 Αυγούστου συνέντευξη στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα» και εξήγησε ότι δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει πως σε λίγες ημέρες ο γιος του θα γίνει ενός έτους.
Όπως είπε: «Αν με ρωτούσες πριν από έναν μήνα θα σου έλεγα ότι δεν το πιστεύω, τώρα θα σου πω ότι δεν το πιστεύω επί 12. Δεν ξέρω αν το δικό μου το παιδί είναι έτσι... Νομίζω όμως ότι όλοι οι γονείς αγαπάνε το ίδιο τα παιδιά τους» και πρόσθεσε: «Είμαστε από πάνω του, μας αρέσει αυτό. Χαιρόμαστε τις ώρες που περνάμε μαζί. Επενδύουμε πάνω σε αυτό, αφήνοντας και κάποια πράγματα από τη δουλειά πίσω. Ξέρουμε ότι αυτό θα μας το γυρίσει κι έτσι γίνεται».
Δείτε το βίντεο
Όσο για τη σχέση με τη σύντροφό του, ο τραγουδιστής σχολίασε ότι πριν γίνουν ζευγάρι ήταν φίλοι, ενώ για το στοιχείο που ξεχωρίζει στη μεταξύ τους επικοινωνία δήλωσε: «Αυτό που αγαπάω στη σχέση μας είναι όταν ξεκινήσουμε μία συζήτηση για κάτι σοβαρό, στο τέλος μπορεί να πεθάνουμε στα γέλια. Έτσι κι αλλιώς σαν φίλοι ξεκινήσαμε».
Ο τραγουδιστής παραχώρησε την Πέμπτη 28 Αυγούστου συνέντευξη στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα» και εξήγησε ότι δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει πως σε λίγες ημέρες ο γιος του θα γίνει ενός έτους.
Όπως είπε: «Αν με ρωτούσες πριν από έναν μήνα θα σου έλεγα ότι δεν το πιστεύω, τώρα θα σου πω ότι δεν το πιστεύω επί 12. Δεν ξέρω αν το δικό μου το παιδί είναι έτσι... Νομίζω όμως ότι όλοι οι γονείς αγαπάνε το ίδιο τα παιδιά τους» και πρόσθεσε: «Είμαστε από πάνω του, μας αρέσει αυτό. Χαιρόμαστε τις ώρες που περνάμε μαζί. Επενδύουμε πάνω σε αυτό, αφήνοντας και κάποια πράγματα από τη δουλειά πίσω. Ξέρουμε ότι αυτό θα μας το γυρίσει κι έτσι γίνεται».
Δείτε το βίντεο
Όσο για τη σχέση με τη σύντροφό του, ο τραγουδιστής σχολίασε ότι πριν γίνουν ζευγάρι ήταν φίλοι, ενώ για το στοιχείο που ξεχωρίζει στη μεταξύ τους επικοινωνία δήλωσε: «Αυτό που αγαπάω στη σχέση μας είναι όταν ξεκινήσουμε μία συζήτηση για κάτι σοβαρό, στο τέλος μπορεί να πεθάνουμε στα γέλια. Έτσι κι αλλιώς σαν φίλοι ξεκινήσαμε».
Ειδήσεις σήμερα:
«Αρκετά πια!»: Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτείται και κατακεραυνώνει τον Κένεντι Τζούνιορ
Πήλιο: Άγριος καβγάς σε παραλία όταν δύο άνδρες έκαναν γυμνισμό - Τρεις συλλήψεις
«Είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ» φώναζε με λυγμούς ο 5χρονος στα Καμίνια - Η περιγραφή της γυναίκας που κάλεσε την αστυνομία
«Αρκετά πια!»: Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτείται και κατακεραυνώνει τον Κένεντι Τζούνιορ
Πήλιο: Άγριος καβγάς σε παραλία όταν δύο άνδρες έκαναν γυμνισμό - Τρεις συλλήψεις
«Είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ» φώναζε με λυγμούς ο 5χρονος στα Καμίνια - Η περιγραφή της γυναίκας που κάλεσε την αστυνομία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα