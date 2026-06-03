Η Καίτη Φίνου είπε το δικό της «αντίο» στον Άγγελο Αντωνόπουλο: Υπέροχος άνθρωπος, ηθοποιός και δάσκαλος
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Καίτη Φίνου Άγγελος Αντωνόπουλος

Η Καίτη Φίνου είπε το δικό της «αντίο» στον Άγγελο Αντωνόπουλο: Υπέροχος άνθρωπος, ηθοποιός και δάσκαλος

Κύριος, ευγενικός, υπομονετικός με τα λάθη μας, πρόσθεσε η ηθοποιός που υπήρξε μαθήτριά του στη δραματική σχολή

Η Καίτη Φίνου είπε το δικό της «αντίο» στον Άγγελο Αντωνόπουλο: Υπέροχος άνθρωπος, ηθοποιός και δάσκαλος
Το δικό της «αντίο» είπε στον Άγγελο Αντωνόπουλο η Καίτη Φίνου. Ο αείμνηστος ηθοποιός υπήρξε δάσκαλός της στη δραματική σχολή και εκείνη τον τίμηση με μία ανάρτηση στο Instagram.

Η ηθοποιός υπογράμμισε την ευγένειά του και την υπομονή που είχε με τους μαθητές του, ενώ μοιράστηκε ποιο ήταν το πρώτο έργο που της είχε αναθέσει στη δραματική σχολή.

Αποχαιρετώντας τον Άγγελο Αντωνόπουλο, η Καίτη Φίνου έγραψε στη δημοσίευση που έκανε: «Υπέροχος άνθρωπος, ηθοποιός και δάσκαλός μου στη Δραματική σχολή του Γιώργου Θεοδοσιάδη που πήγαινα. Κύριος, ευγενικός, υπομονετικός με τα λάθη μας στα έργα που μας έδινε. Σ'εμένα το πρώτο κομμάτι που μου έδωσε ήταν The Rose Tattoo, του Τενεσί Ουίλιαμς».

Η ανάρτηση της Καίτης Φίνου

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