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Μυστήριο στους υπονόμους της Νέας Υόρκης: Ομάδες ανθρώπων καταγράφονται να μπαινοβγαίνουν από φρεάτια, δείτε βίντεο
Μυστήριο στους υπονόμους της Νέας Υόρκης: Ομάδες ανθρώπων καταγράφονται να μπαινοβγαίνουν από φρεάτια, δείτε βίντεο
Παραμένει ασαφές αν η ίδια ομάδα βρίσκεται πίσω από όλα τα περιστατικά
Ανησυχία και ερωτήματα έχουν προκαλέσει στη Νέα Υόρκη τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά ανθρώπων που καταγράφονται να εισέρχονται και να εξέρχονται από το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης, με τις Αρχές να διεξάγουν έρευνα για να διαπιστώσουν ποιοι είναι και τι ακριβώς αναζητούν κάτω από τους δρόμους του Μπρούκλιν και του Κουίνς.
Τις τελευταίες εβδομάδες, πολλές κάμερες ασφαλείας και βίντεο από πολίτες έχουν καταγράψει τουλάχιστον τρία διαφορετικά περιστατικά, στα οποία ομάδες ατόμων εμφανίζονται να ανοίγουν φρεάτια και να κατεβαίνουν στους υπονόμους ή να βγαίνουν από αυτούς μετά από αρκετές ώρες παραμονής στο υπόγειο δίκτυο.
Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά βίντεο, που καταγράφηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής στο Williamsburg του Μπρούκλιν, περίπου επτά άτομα βγήκαν από φρεάτιο στη μέση πολυσύχναστης διασταύρωσης, προκαλώντας την έκπληξη πεζών και οδηγών. Ορισμένοι από αυτούς φορούσαν φακούς στο κεφάλι, ενώ άλλοι κρατούσαν φτυάρια και εργαλεία. Μάλιστα, ένας εξ αυτών παραλίγο να παρασυρθεί από διερχόμενο όχημα τη στιγμή που ανέβαινε στην επιφάνεια.
Σε ένα δεύτερο περιστατικό, γύρω στις 2 τα ξημερώματα, μια ομάδα επτά ατόμων καταγράφηκε να βγαίνει από φρεάτιο στη συνοικία Gravesend του Μπρούκλιν. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα ίδια άτομα είχαν εισέλθει στο δίκτυο περίπου στις 11 το περασμένο βράδυ, γεγονός που υποδηλώνει ότι παρέμειναν υπόγεια για σχεδόν τρεις ώρες. Αμέσως μετά την έξοδό τους, εθεάθησαν να αλλάζουν ρούχα δίπλα σε σταθμευμένα οχήματα.
Ένα ακόμα παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε και στο Κουίνς στις 5 Μαΐου, όταν τρία άτομα με αδιάβροχες μπότες και προστατευτικό εξοπλισμό άνοιξαν φρεάτιο συντήρησης και κατέβηκαν στο αποχετευτικό σύστημα, κλείνοντας το καπάκι πίσω τους πριν εξαφανιστούν από το οπτικό πεδίο.
Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Την ίδια ώρα το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Νέας Υόρκης επιθεώρησε τα σημεία όπου καταγράφηκαν τα περιστατικά στο Μπρούκλιν και διαπίστωσε ότι δεν προκλήθηκαν ζημιές στις υποδομές, ενώ η υπόθεση στο Κουίνς εξακολουθεί να διερευνάται.
Τις τελευταίες εβδομάδες, πολλές κάμερες ασφαλείας και βίντεο από πολίτες έχουν καταγράψει τουλάχιστον τρία διαφορετικά περιστατικά, στα οποία ομάδες ατόμων εμφανίζονται να ανοίγουν φρεάτια και να κατεβαίνουν στους υπονόμους ή να βγαίνουν από αυτούς μετά από αρκετές ώρες παραμονής στο υπόγειο δίκτυο.
Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά βίντεο, που καταγράφηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής στο Williamsburg του Μπρούκλιν, περίπου επτά άτομα βγήκαν από φρεάτιο στη μέση πολυσύχναστης διασταύρωσης, προκαλώντας την έκπληξη πεζών και οδηγών. Ορισμένοι από αυτούς φορούσαν φακούς στο κεφάλι, ενώ άλλοι κρατούσαν φτυάρια και εργαλεία. Μάλιστα, ένας εξ αυτών παραλίγο να παρασυρθεί από διερχόμενο όχημα τη στιγμή που ανέβαινε στην επιφάνεια.
Σε ένα δεύτερο περιστατικό, γύρω στις 2 τα ξημερώματα, μια ομάδα επτά ατόμων καταγράφηκε να βγαίνει από φρεάτιο στη συνοικία Gravesend του Μπρούκλιν. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα ίδια άτομα είχαν εισέλθει στο δίκτυο περίπου στις 11 το περασμένο βράδυ, γεγονός που υποδηλώνει ότι παρέμειναν υπόγεια για σχεδόν τρεις ώρες. Αμέσως μετά την έξοδό τους, εθεάθησαν να αλλάζουν ρούχα δίπλα σε σταθμευμένα οχήματα.
Ένα ακόμα παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε και στο Κουίνς στις 5 Μαΐου, όταν τρία άτομα με αδιάβροχες μπότες και προστατευτικό εξοπλισμό άνοιξαν φρεάτιο συντήρησης και κατέβηκαν στο αποχετευτικό σύστημα, κλείνοντας το καπάκι πίσω τους πριν εξαφανιστούν από το οπτικό πεδίο.
🚨 EXCLUSIVE FOOTAGE: Another manhole cover incident spotted in Brooklyn, NY.— Viral News NYC (@ViralNewsNYC) June 3, 2026
A group of men were seen repeatedly entering a Brooklyn manhole carrying shovels and other tools.
According to the source who provided the video, the crew kept returning to the manhole and pulling… https://t.co/x4Y97MpZNy pic.twitter.com/rGO15mSlF1
Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Την ίδια ώρα το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Νέας Υόρκης επιθεώρησε τα σημεία όπου καταγράφηκαν τα περιστατικά στο Μπρούκλιν και διαπίστωσε ότι δεν προκλήθηκαν ζημιές στις υποδομές, ενώ η υπόθεση στο Κουίνς εξακολουθεί να διερευνάται.
Ο εκπρόσωπος του τμήματος, Ρομπ Γουολέιζα, υπογράμμισε ότι η είσοδος στους υπονόμους είναι παράνομη και ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Όπως ανέφερε, οι υπόγειες εγκαταστάσεις μπορεί να περιέχουν τοξικά ή θανατηφόρα αέρια, ασταθείς επιφάνειες, κινδύνους πλημμύρας και περιορισμένους χώρους που καθιστούν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση εξαιρετικά επικίνδυνη.
Παράλληλα, η Αστυνομική Διεύθυνση της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί απειλή για τη δημόσια ασφάλεια. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ούτε έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το BBC και το CBS News, οι άνδρες που εμφανίζονται στα βίντεο εκτιμάται ότι είναι «κυνηγοί θησαυρών» ή εξερευνητές αστικών περιοχών (urban explorers), οι οποίοι αναζητούν αντικείμενα αξίας ή εξερευνούν το υπόγειο δίκτυο της πόλης. Ωστόσο, οι Αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει την ταυτότητά τους ούτε αν πρόκειται για τις ίδιες ομάδες σε όλα τα περιστατικά.
Παράλληλα, η Αστυνομική Διεύθυνση της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί απειλή για τη δημόσια ασφάλεια. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ούτε έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το BBC και το CBS News, οι άνδρες που εμφανίζονται στα βίντεο εκτιμάται ότι είναι «κυνηγοί θησαυρών» ή εξερευνητές αστικών περιοχών (urban explorers), οι οποίοι αναζητούν αντικείμενα αξίας ή εξερευνούν το υπόγειο δίκτυο της πόλης. Ωστόσο, οι Αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει την ταυτότητά τους ούτε αν πρόκειται για τις ίδιες ομάδες σε όλα τα περιστατικά.
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