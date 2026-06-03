Μυστήριο στους υπονόμους της Νέας Υόρκης: Ομάδες ανθρώπων καταγράφονται να μπαινοβγαίνουν από φρεάτια, δείτε βίντεο

Ο εκπρόσωπος του τμήματος, Ρομπ Γουολέιζα, υπογράμμισε ότι η είσοδος στους υπονόμους είναι παράνομη και ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Όπως ανέφερε, οι υπόγειες εγκαταστάσεις μπορεί να περιέχουν τοξικά ή θανατηφόρα αέρια, ασταθείς επιφάνειες, κινδύνους πλημμύρας και περιορισμένους χώρους που καθιστούν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση εξαιρετικά επικίνδυνη.Παράλληλα, η Αστυνομική Διεύθυνση της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί απειλή για τη δημόσια ασφάλεια. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ούτε έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το BBC και το CBS News, οι άνδρες που εμφανίζονται στα βίντεο εκτιμάται ότι είναι «κυνηγοί θησαυρών» ή εξερευνητές αστικών περιοχών (urban explorers), οι οποίοι αναζητούν αντικείμενα αξίας ή εξερευνούν το υπόγειο δίκτυο της πόλης. Ωστόσο, οι Αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει την ταυτότητά τους ούτε αν πρόκειται για τις ίδιες ομάδες σε όλα τα περιστατικά.