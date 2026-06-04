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Συνελήφθη 25χρονος concierge πολυτελών βιλών και ξενοδοχείων στη Μύκονο για διακίνηση κάνναβης
Συνελήφθη 25χρονος concierge πολυτελών βιλών και ξενοδοχείων στη Μύκονο για διακίνηση κάνναβης
Στο σπίτι του βρέθηκαν περισσότερα από 326 γραμμάρια κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας, πιστόλι κρότου και φυσίγγια
Αποτελούν τους ανθρώπους-«κλειδιά» της κοσμικής ζωής της Μυκόνου. Οι concierge των πολυτελών βιλών και ξενοδοχείων είναι εκείνοι που αναλαμβάνουν να ικανοποιήσουν κάθε επιθυμία των εύπορων επισκεπτών του νησιού, από μια κράτηση της τελευταίας στιγμής σε δημοφιλή εστιατόρια και beach bars μέχρι πιο ιδιαίτερα αιτήματα. Δεν είναι λίγες οι φορές που πρόσωπα τα οποία κινούνται σε αυτόν τον χώρο έρχονται σε επαφή με πελάτες που αναζητούν το «κάτι παραπάνω», είτε αυτό αφορά τη νυχτερινή διασκέδαση, είτε γυναίκες, είτε ακόμη και ναρκωτικές ουσίες. Έναν τέτοιο άνθρωπο, ο οποίος φέρεται να δραστηριοποιούνταν ως concierge στο νησί των Ανέμων, συνέλαβαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, μετά από συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί αξιοποίησαν στοιχεία και πληροφορίες που είχαν συγκεντρώσει το τελευταίο διάστημα, από τα οποία προέκυπτε ότι ο 25χρονος κατείχε ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης με σκοπό τη διακίνησή τους στη Μύκονο. Ακολούθησε μεθοδική έρευνα και διακριτική παρακολούθηση των κινήσεών του από ειδική επιχειρησιακή ομάδα που συγκροτήθηκε για τον σκοπό αυτό. Το πρωί της 3ης Ιουνίου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του 25χρονου, όπου εντόπισαν συνολικά οκτώ συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 326,5 γραμμαρίων. Παράλληλα, βρέθηκε και κατασχέθηκε ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών. Κατά τη διάρκεια της έρευνας οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμη ένα πιστόλι κρότου 9 χιλιοστών, καθώς και 21 αβολίδωτα φυσίγγια, τα οποία κατασχέθηκαν και θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση. Σε επακόλουθη σωματική έρευνα βρέθηκαν στην κατοχή του και 300 ευρώ σε μετρητά.
Οι Αρχές εκτιμούν ότι η ποσότητα της κάνναβης προοριζόταν για διακίνηση στο νησί κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, ενώ η υπόθεση εντάσσεται στις στοχευμένες επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται για την αντιμετώπιση της εμπορίας ναρκωτικών στη Μύκονο.
Σε βάρος του 25χρονου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας και Αλλοδαπών της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί αξιοποίησαν στοιχεία και πληροφορίες που είχαν συγκεντρώσει το τελευταίο διάστημα, από τα οποία προέκυπτε ότι ο 25χρονος κατείχε ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης με σκοπό τη διακίνησή τους στη Μύκονο. Ακολούθησε μεθοδική έρευνα και διακριτική παρακολούθηση των κινήσεών του από ειδική επιχειρησιακή ομάδα που συγκροτήθηκε για τον σκοπό αυτό. Το πρωί της 3ης Ιουνίου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του 25χρονου, όπου εντόπισαν συνολικά οκτώ συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 326,5 γραμμαρίων. Παράλληλα, βρέθηκε και κατασχέθηκε ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών. Κατά τη διάρκεια της έρευνας οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμη ένα πιστόλι κρότου 9 χιλιοστών, καθώς και 21 αβολίδωτα φυσίγγια, τα οποία κατασχέθηκαν και θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση. Σε επακόλουθη σωματική έρευνα βρέθηκαν στην κατοχή του και 300 ευρώ σε μετρητά.
Οι Αρχές εκτιμούν ότι η ποσότητα της κάνναβης προοριζόταν για διακίνηση στο νησί κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, ενώ η υπόθεση εντάσσεται στις στοχευμένες επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται για την αντιμετώπιση της εμπορίας ναρκωτικών στη Μύκονο.
Σε βάρος του 25χρονου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας και Αλλοδαπών της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου.
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