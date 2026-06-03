Ο Κρατερός Κατσούλης αποχαιρετά τον Άγγελο Αντωνόπουλο: Ευγνώμων που υπήρξα μαθητής σου
Ο Κρατερός Κατσούλης αποχαιρετά τον Άγγελο Αντωνόπουλο: Ευγνώμων που υπήρξα μαθητής σου
Ό,τι μου έμαθες, υπάρχει μέσα μου, έγραψε ο ηθοποιός σε μία αποχαιρετιστήρια ανάρτηση
Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο ο θάνατος του Άγγελου Αντωνόπουλου. Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου, που φίλοι και συγγενείς είπαν το «αντίο» στον αείμνηστο ηθοποιό.
Ο Κρατερός Κατσούλης θέλησε να αποχαιρετήσει τον δάσκαλό του με μία ανάρτηση στα social media και πιο συγκεκριμένα στο Facebook. Μέσα από αυτή, δήλωσε ευγνώμων που υπήρξε μαθητής του και τόνισε ότι επηρέασε βαθιά τη σκέψη, την αντίληψη, αλλά και τη ματιά του για το θέατρο και την υποκριτική.
Ο ηθοποιός ξεκίνησε την ανάρτησή του, γράφοντας: «Δάσκαλε, χρόνια φοβόμουν αυτή τη μέρα. Αυτήν που θα διαβάσω ότι φεύγεις. Και πώς όχι; Κανείς δεν είναι για πάντα. Και όμως, κάποιους, κάπως μας άγγιξες με έναν τρόπο που συνδιαμόρφωσες καθοριστικά, τη σκέψη μας, την αντίληψή μας, τη ματιά μας. Το ασίγαστο πάθος, η επιμονή, η απαίτηση στην ακρίβεια και την ειλικρίνεια της παρουσίας μας στην υποκριτική που απαιτούσες από εμάς, ήταν τα δώρα σου».
Η ανάρτηση του Κρατερού Κατσούλη
Σκιαγραφώντας την προσωπικότητα του Άγγελου Αντωνόπουλου, παρέθεσε τα στοιχεία που τον έκαναν να ξεχωρίζει: «Γενναιόδωρος, αυστηρός, βαθιά συναισθηματικός, κλειστός μα και εκρηκτικός, φορές φορές να μοιάζεις ακόμα και αντιφατικός στην άγουρη τότε ψυχή και μυαλό μας, περήφανος, αγέρωχος, με αληθινή αγάπη και φροντίδα για τους μαθητές σου. Εκρηκτική και συνάμα ήμερη δύναμη υποστήριξης, στα πρώτα μας βήματα στο μαγικό κόσμου του θεάτρου, του λόγου, της ανάγνωσης, της πρώτης και αρχικής συνειδητοποίησης των συναισθημάτων μας, της σύνδεσης».
Κλείνοντας, ο ηθοποιός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του που μαθήτευσε δίπλα στον Άγγελο Αντωνόπουλο. «Παρομοίαζες, όπως συνήθιζες να μας λες την όλη διαδικασία της υποκριτικής, σαν ψυχικές καταδύσεις. Πάντα παρών. Ευγνώμων που υπήρξα μαθητής σου. Ό,τι μου έμαθες, το θυμάμαι έκτοτε, υπάρχει μέσα μου και το συνεχίζω στους επόμενους. Σε Ευχαριστώ βαθιά από την καρδιά μου. Καλό ταξίδι στο φως, με ευλογία και πολλή αγάπη».
Ο Κρατερός Κατσούλης θέλησε να αποχαιρετήσει τον δάσκαλό του με μία ανάρτηση στα social media και πιο συγκεκριμένα στο Facebook. Μέσα από αυτή, δήλωσε ευγνώμων που υπήρξε μαθητής του και τόνισε ότι επηρέασε βαθιά τη σκέψη, την αντίληψη, αλλά και τη ματιά του για το θέατρο και την υποκριτική.
Ο ηθοποιός ξεκίνησε την ανάρτησή του, γράφοντας: «Δάσκαλε, χρόνια φοβόμουν αυτή τη μέρα. Αυτήν που θα διαβάσω ότι φεύγεις. Και πώς όχι; Κανείς δεν είναι για πάντα. Και όμως, κάποιους, κάπως μας άγγιξες με έναν τρόπο που συνδιαμόρφωσες καθοριστικά, τη σκέψη μας, την αντίληψή μας, τη ματιά μας. Το ασίγαστο πάθος, η επιμονή, η απαίτηση στην ακρίβεια και την ειλικρίνεια της παρουσίας μας στην υποκριτική που απαιτούσες από εμάς, ήταν τα δώρα σου».
Η ανάρτηση του Κρατερού Κατσούλη
Σκιαγραφώντας την προσωπικότητα του Άγγελου Αντωνόπουλου, παρέθεσε τα στοιχεία που τον έκαναν να ξεχωρίζει: «Γενναιόδωρος, αυστηρός, βαθιά συναισθηματικός, κλειστός μα και εκρηκτικός, φορές φορές να μοιάζεις ακόμα και αντιφατικός στην άγουρη τότε ψυχή και μυαλό μας, περήφανος, αγέρωχος, με αληθινή αγάπη και φροντίδα για τους μαθητές σου. Εκρηκτική και συνάμα ήμερη δύναμη υποστήριξης, στα πρώτα μας βήματα στο μαγικό κόσμου του θεάτρου, του λόγου, της ανάγνωσης, της πρώτης και αρχικής συνειδητοποίησης των συναισθημάτων μας, της σύνδεσης».
Κλείνοντας, ο ηθοποιός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του που μαθήτευσε δίπλα στον Άγγελο Αντωνόπουλο. «Παρομοίαζες, όπως συνήθιζες να μας λες την όλη διαδικασία της υποκριτικής, σαν ψυχικές καταδύσεις. Πάντα παρών. Ευγνώμων που υπήρξα μαθητής σου. Ό,τι μου έμαθες, το θυμάμαι έκτοτε, υπάρχει μέσα μου και το συνεχίζω στους επόμενους. Σε Ευχαριστώ βαθιά από την καρδιά μου. Καλό ταξίδι στο φως, με ευλογία και πολλή αγάπη».
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