Μαρία Μπεκατώρου: Η παράξενη γευστική εμπειρία της, έφαγε όρχεις ταύρου, νομίζοντας ότι ήταν γερμανικό λουκάνικο
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Μαρία Μπεκατώρου Όρχεις

Μαρία Μπεκατώρου: Η παράξενη γευστική εμπειρία της, έφαγε όρχεις ταύρου, νομίζοντας ότι ήταν γερμανικό λουκάνικο

Να σας πως τι επίγευση είχε; Ήταν πικρό, μοιράστηκε η παρουσιάστρια

Μαρία Μπεκατώρου: Η παράξενη γευστική εμπειρία της, έφαγε όρχεις ταύρου, νομίζοντας ότι ήταν γερμανικό λουκάνικο
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Μία παράξενη γευστική εμπειρία της από ταξίδι στο εξωτερικό μοιράστηκε η Μαρία Μπεκατώρου, αποκαλύπτοντας ότι είχε φάει  όρχεις ταύρου, αφού νόμιζε πως επρόκειτο για λουκάνικα.

Κατά τη διάρκεια του νέου επεισοδίου του The Chase, την Τετάρτη 3 Ιουνίου, μία από τις ερωτήσεις που κλήθηκε να απαντήσει ένας παίκτης αφορούσε στο παραδοσιακό πιάτο «Rocky Mountain Oysters» της βόρειας Αμερικής, με κύριο συστατικό του τους όρχεις ταύρου. 

Αφού εκείνος έδωσε τη σωστή απάντηση, η παρουσιάστρια θυμήθηκε μία παρόμοια εμπειρία που είχε. Όπως είπε, σε ταξίδι της στο Τορίνο είχε επισκεφτεί ένα διάσημο εστιατόριο της περιοχής και ανάμεσα στα πιάτα που προσφέρονταν διάλεξε το testicoli di toro για να συνειδητοποιήσει στη συνέχεια ότι δεν ήταν γερμανικά λουκάνικα, όπως αρχικά νόμιζε, αλλά όρχεις ταύρου.

Δείτε το βίντεο 


«Πήγαμε σε ένα εστιατόριο περίφημο στην περιοχή και είχε μπουφέ. Είχε διάφορα εδέσματα, και βλέπω σε ένα πιάτο κάτι μικρά λουκανικάκια, σε φέτες. Επειδή ήταν και ασπριδερό, νόμιζα ότι είναι αυτό το γερμανικό λουκάνικο wurst», περιέγραψε η Μαρία Μπεκατώρου.

Συνεχίζοντας, η παρουσιάστρια αφηγήθηκε:  «Και γράφει η ταμπελίτσα, testicoli di toro, δεν έδωσα καμία σημασία. Ε, πήρα μόνο αυτό και δύο σαλατικά. Να σας πως τι επίγευση είχε; Ήταν πικρό, ήταν μία εμπειρία όμως».
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