Θηρίο: Η Γωγώ Μαστροκώστα ήταν «αρσενικό», την εκτιμούσα πάρα πολύ
Θηρίο: Η Γωγώ Μαστροκώστα ήταν «αρσενικό», την εκτιμούσα πάρα πολύ
Φερόταν σαν άντρας, πρόσθεσε ο ράπερ για τη γυμνάστρια,θυμούμενος τη συνεργασία τους
«Αρσενικό» χαρακτήρισε το Θηρίο τη Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια από καρκίνο. Ο ράπερ θυμήθηκε τη γνωριμία του με τη γυμνάστρια, με αφορμή τη συνεργασία τους για ένα τραγούδι, και στάθηκε στο πώς την έβλεπε. Όπως είπε, επρόκειτο για μια γυναίκα που φερόταν σαν άντρας και δεν αγαπούσε την επίδειξη.
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Τετάρτη 3 Ιουνίου, το Θηρίο μίλησε για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα, λέγοντας αρχικά: «Πρώτη φορά που πάτησα σε καλό εστιατόριο -καλή της ώρα- ήταν με τη Γωγώ στη Ρόδο. Μου ζητήθηκε τότε να κάνω ένα τραγούδι, γιατί η Γωγώ ήθελε να κάνει ένα τραγούδι τέτοιο. Και η Γωγώ μου άρεσε γιατί ήταν σε φάση “Ρε παιδί μου, εγώ θα κάνω αυτό, γιατί έτσι γουστάρω”».
«Με τη Γωγώ κατάλαβα τι σημαίνει lifestyle. Μιλάμε για ελικόπτερα, μιλάμε για εστιατόρια, μιλάμε για επιχειρηματίες που όπου πηγαίναμε, την είχανε στα όπα-όπα», περιέγραψε.
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Σύμφωνα με εκείνον, η γυμνάστρια είχε «αρσενικά» στοιχεία στη συμπεριφορά της και δεν επεδείκνυε τη θέση της. «Η Γωγώ ήταν αρσενικό. Φερόταν σαν άντρας. Θυμάμαι μια φορά πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο στην Κρήτη. Ποτέ δεν πούλαγε μούρη. Αλλά πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο και με το που φτάνουμε και μας σταματάει το ταξί, λέει “Αυτό είναι το ξενοδοχείο;”. “Καλά, οκέι” και φεύγει. Μπαίνει στο ταξί και λέει “πήγαινέ με σε…” και λέει ένα ξενοδοχείο καλό. Και μου λέει “Και ‘συ μαζί μου”. Λέω “Εγώ δεν έχω θέμα”. Μου λέει “Μαζί μου!”. Την εκτιμούσα πάρα πολύ».
Εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τον σύζυγο της Γωγώς Μαστροκώστρα, τον Τραϊανό Δέλλα, ο ράπερ τον περιέγραψε ως έναν σοβαρό άνθρωπο που απέφευγε τα πολλά λόγια. «Τον τελευταίο καιρό που μπήκε στον Ευαγγελισμό ξανά, κατάλαβα ότι τα πράγματα είναι χειρότερα. Δύσκολα γυρνάει το πράγμα. Τον άντρα της τον θαυμάζω πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς, τον Τραϊανό εγώ τον γνώρισα πολύ-πολύ απ’ έξω εκείνη την εποχή. Και ήτανε πάντα ένας λιγομίλητος, σοβαρός κύριος, αλλά πάντα έβλεπα τη Γωγώ πώς μιλάει για εκείνον, εντάξει, ρε παιδί μου, είναι ωραίο πράγμα».
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Τετάρτη 3 Ιουνίου, το Θηρίο μίλησε για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα, λέγοντας αρχικά: «Πρώτη φορά που πάτησα σε καλό εστιατόριο -καλή της ώρα- ήταν με τη Γωγώ στη Ρόδο. Μου ζητήθηκε τότε να κάνω ένα τραγούδι, γιατί η Γωγώ ήθελε να κάνει ένα τραγούδι τέτοιο. Και η Γωγώ μου άρεσε γιατί ήταν σε φάση “Ρε παιδί μου, εγώ θα κάνω αυτό, γιατί έτσι γουστάρω”».
«Με τη Γωγώ κατάλαβα τι σημαίνει lifestyle. Μιλάμε για ελικόπτερα, μιλάμε για εστιατόρια, μιλάμε για επιχειρηματίες που όπου πηγαίναμε, την είχανε στα όπα-όπα», περιέγραψε.
Δείτε το βίντεο
Σύμφωνα με εκείνον, η γυμνάστρια είχε «αρσενικά» στοιχεία στη συμπεριφορά της και δεν επεδείκνυε τη θέση της. «Η Γωγώ ήταν αρσενικό. Φερόταν σαν άντρας. Θυμάμαι μια φορά πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο στην Κρήτη. Ποτέ δεν πούλαγε μούρη. Αλλά πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο και με το που φτάνουμε και μας σταματάει το ταξί, λέει “Αυτό είναι το ξενοδοχείο;”. “Καλά, οκέι” και φεύγει. Μπαίνει στο ταξί και λέει “πήγαινέ με σε…” και λέει ένα ξενοδοχείο καλό. Και μου λέει “Και ‘συ μαζί μου”. Λέω “Εγώ δεν έχω θέμα”. Μου λέει “Μαζί μου!”. Την εκτιμούσα πάρα πολύ».
Εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τον σύζυγο της Γωγώς Μαστροκώστρα, τον Τραϊανό Δέλλα, ο ράπερ τον περιέγραψε ως έναν σοβαρό άνθρωπο που απέφευγε τα πολλά λόγια. «Τον τελευταίο καιρό που μπήκε στον Ευαγγελισμό ξανά, κατάλαβα ότι τα πράγματα είναι χειρότερα. Δύσκολα γυρνάει το πράγμα. Τον άντρα της τον θαυμάζω πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς, τον Τραϊανό εγώ τον γνώρισα πολύ-πολύ απ’ έξω εκείνη την εποχή. Και ήτανε πάντα ένας λιγομίλητος, σοβαρός κύριος, αλλά πάντα έβλεπα τη Γωγώ πώς μιλάει για εκείνον, εντάξει, ρε παιδί μου, είναι ωραίο πράγμα».
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