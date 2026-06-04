Τι κερδίζουν οι «παλαιοί» νοσηλευτές του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ που εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιενά

Κλείσιμο

Τι προβλέπει η ρύθμιση

Mε διάταξη που εντάχθηκε στο σχέδιο νόμου για τις ίσες αμοιβές ανδρών και γυναικών, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, μπαίνει τέλος στην άνιση μεταχείριση που επικρατεί σήμερα στην κατηγορία των νοσηλευτών και των πληρωμάτων του ΕΚΑΒ.Η διάταξη αφορά περίπου 23.000 εργαζόμενους ΕΣΥ και ΕΚΑΒ που είχαν προσληφθεί πριν το 2011.Σημειώνουμε ότι από το 2011 και μετά όσοι προσλαμβάνονταν σε συγκεκριμένες ειδικότητες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ εντάσσονταν σε καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών μέσω του κανονισμού του πρώην ΙΚΑ. Αντίθετα οι παλαιότεροι συνάδελφοί τους αν και εκτελούσαν ακριβώς τα ίδια καθήκοντα έμεναν εκτός των ΒΑΕ.Με την προωθούμενη ρύθμισηθα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη έως και 5 χρόνια νωρίτερα. Μάλιστα κάποιες κατηγορίες εργαζομένων θα έχουν το δικαίωμα εξόδου ακόμα και πριν τα 62 έτη υπό την προϋπόθεση ότι συμπληρώνουν τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης σε καθεστώς ΒΑΕ.Ειδικότερα οιαποκτούν τη δυνατότητα να βγαίνουν στη σύνταξη με όριο ηλικίας 62 ετών και τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης εκ των οποίων 12 έτη με βαρέα, αντί για το 67οέτος που είναι το καταληκτικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης. Η νομοθεσία για τα βαρτέα προβλέπει επίσης τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων στο 62ο έτος για πλήρη σύνταξη και στο 60ο για μειωμένη εφόσον συμπληρώνουν 10.500 ένσημα εκ των οποίων τα 7.500 στα βαρέα.Για να συμβεί αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράσουν χρόνο ασφάλισης χωρίς να μπαίνει πλαφόν στα πλασματικά έτη που μπορεί να εξαγοράσει ένας εργαζόμενος για να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα τα οποία είναι έως7 έτη, από χρόνους τέκνων, σπουδών, ανεργίας, στρατιωτικής θητείας κα.Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας η διάταξη έρχεται να «θεραπεύσει»μία στρέβλωση που υπήρχε εδώ και δεκαετίες: νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες που υπάγονταν στον ιδιωτικό τομέα ενέπιπταν στα βαρέα και ανθυγιείνα ενώ κάποιοι συνάδελφοι τους στον δημόσιο τομέα, όχι.Το νέο σχέδιο νόμου εντάσσει στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα νοσηλευτές, βοηθούς νοσηλευτών, οδηγούς ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ που υπάγονται στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου, ικανοποιώντας ένα αίτημα δεκαετιών. Εξισώνονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με εκείνες που ισχύουν ήδη για αντίστοιχες ειδικότητες στα ΒΑΕ του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και προβλέπεται δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 62ο έτος με συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφάλισης. Ρυθμίζονται επίσης συνολικά οι εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, ενώ δίνεται δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς προηγούμενου χρόνου απασχόλησης ώστε να μπορούν να θεμελιωθούν συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη ρύθμιση με άμεση εφαρμογή στις συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων του δημόσιου συστήματος υγείας.Η διάταξη προβλέπειότι θα πρέπει να καταβληθεί ειδική εισφορά βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, η οποία ανέρχεται για τον κλάδο κύριας σύνταξης σε ποσοστό 3,60%, (2,20% για τον ασφαλισμένο και 1,40% για τον εργοδότη) και για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης πρόσθετη ειδική εισφορά σε ποσοστό2% (1,25% για τον ασφαλισμένο και 0,75% για τον εργοδότη). Αυτά είναι τα ποσοστά που ισχύουν ήδη και στους εργαζόμενους στις ειδικότητες αυτές με ασφάλιση ιδιωτικού τομέα.



Με την ένταξη στο καθεστώς των ΒΑΕ, εξομοιώνονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με εκείνες που ισχύουν για αντίστοιχες ειδικότητες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.



Προβλέπεται δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 62ο έτος, με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης, εκ των οποίων 12 έτη στις συγκεκριμένες ειδικότητες.



Ρυθμίζεται η καταβολή πρόσθετων εισφορών ΒΑΕ για κύρια και επικουρική ασφάλιση.



Παρέχεται δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς προηγούμενου χρόνου απασχόλησης για συμπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων ασφάλισης.



Ο αναγνωριζόμενος χρόνος λογίζεται ως πραγματικός χρόνος ασφάλισης. Σημειώνουμε ότι για να θεμελιώσει ένας εργαζόμενος δικαίωμα εξόδου με το καθεστώς ΒΑΕ απαιτούνται τουλάχιστον 12 χρόνια ασφάλισης σε ΒΑΕ. Η εξαγορά θα μπορεί να γίνει εφάπαξ είτε σε μηνιαίες δόσεις



Η υπαγωγή πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης του εργαζομένου, με ενιαία διαδικασία για κύρια και επικουρική ασφάλιση.