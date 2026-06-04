Iσραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε πλήρη κατάπαυση του πυρός υπό όρους για τη Χεζμπολάχ

Η συμφωνία προβλέπει τερματισμό των επιθέσεων και αποχώρηση των μαχητών της Χεζμπολάχ από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνι, με τον λιβανικό στρατό να αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο