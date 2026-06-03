Ιάσονας Μανδηλάς στον σύντροφό του: Δεν θέλω καν να σκέφτομαι τη ζωή μου χωρίς εσένα
Ιάσονας Μανδηλάς στον σύντροφό του: Δεν θέλω καν να σκέφτομαι τη ζωή μου χωρίς εσένα
Ο τραγουδιστής ευχήθηκε και δημόσια στον αγαπημένο του, ενώ ανάρτησε και ένα στιγμιότυπο με τους δυο τους να φιλιούνται
Τις ευχές του έστειλε και δημόσια στον σύντροφό του ο Ιάσονας Μανδηλάς. Ο τραγουδιστής ανάρτησε στο Instagram ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο, με τους δυο τους να ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί και μοιράστηκε τα συναισθήματά του για εκείνον.
Μέσα από τη δημοσίευσή του, ο Ιάσονας Μανδηλάς τόνισε πως ο αγαπημένος του τον κάνει καλύτερο άνθρωπο, προσθέτοντας ότι στο πλευρό του βρήκε μια οικογένεια. Παράλληλα, εξέφρασε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του και εξομολογήθηκε ότι δεν μπορεί να φανταστεί τη ζωή του χωρίς εκείνον.
Όπως έγραψε: «Ο καλύτερος αρραβωνιαστικός που έχει περπατήσει ποτέ σε αυτόν τον πλανήτη γίνεται σήμερα 32 ετών. Ο άνθρωπος που με κάνει καλύτερο άνθρωπο. Ο άνθρωπος που μου χάρισε μια οικογένεια. Ο άνθρωπος που κάνει τη ζωή μου καλύτερη κάθε μέρα. Ο άνθρωπος που στέκεται δίπλα μου σε όλα. Δεν θέλω καν να σκέφτομαι τη ζωή μου χωρίς εσένα. Σε ευχαριστώ που είσαι εσύ. Χρόνια πολλά, αγάπη μου».
Δείτε την ανάρτησή του
Μέσα από τη δημοσίευσή του, ο Ιάσονας Μανδηλάς τόνισε πως ο αγαπημένος του τον κάνει καλύτερο άνθρωπο, προσθέτοντας ότι στο πλευρό του βρήκε μια οικογένεια. Παράλληλα, εξέφρασε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του και εξομολογήθηκε ότι δεν μπορεί να φανταστεί τη ζωή του χωρίς εκείνον.
Όπως έγραψε: «Ο καλύτερος αρραβωνιαστικός που έχει περπατήσει ποτέ σε αυτόν τον πλανήτη γίνεται σήμερα 32 ετών. Ο άνθρωπος που με κάνει καλύτερο άνθρωπο. Ο άνθρωπος που μου χάρισε μια οικογένεια. Ο άνθρωπος που κάνει τη ζωή μου καλύτερη κάθε μέρα. Ο άνθρωπος που στέκεται δίπλα μου σε όλα. Δεν θέλω καν να σκέφτομαι τη ζωή μου χωρίς εσένα. Σε ευχαριστώ που είσαι εσύ. Χρόνια πολλά, αγάπη μου».
Δείτε την ανάρτησή του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα