Η Pink μετακόμισε με την οικογένειά της στη Νέα Υόρκη για το όνειρο της 15χρονης κόρης της: Της είπα «Είναι η σειρά σου τώρα»
Η Pink μετακόμισε με την οικογένειά της στη Νέα Υόρκη για το όνειρο της 15χρονης κόρης της: Της είπα «Είναι η σειρά σου τώρα»
Η Γουίλοου θέλει να ακολουθήσει καριέρα στο θέατρο και να γίνει σταρ του Broadway - «Είμαστε εκεί για τα παιδιά μας όσο μπορούμε», είπε η τραγουδίστρια αναφερόμενη και στον σύζυγό της Κάρεϊ Χαρτ
Με την οικογένειά της μετακόμισε η Pink από το Λος Άντζελες στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να στηρίξει το όνειρο της 15χρονης κόρης της, Γουίλοου, η οποία θέλει να ακολουθήσει καριέρα στο θέατρο.
Η τραγουδίστρια μίλησε για τη μεγάλη αυτή αλλαγή στη ζωή της κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στην εκπομπή «CBS Mornings», εξηγώντας ότι η κόρη της είναι παθιασμένη με τα μιούζικαλ και ονειρεύεται να γίνει σταρ του Broadway.
Η Pink, η οποία έχει αποκτήσει τη Γουίλοου και τον 9χρονο Τζέιμσον με τον σύζυγό της Κάρεϊ Χαρτ, τόνισε ότι ήρθε η στιγμή η κόρη της να βγει από τη «σκιά» της: «Με ακολουθεί σε όλο τον κόσμο από μικρή, σε περιοδείες και όχι μόνο. Της είπα "Είναι η σειρά σου τώρα, εμείς θα σε ακολουθήσουμε"», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για το ταλέντο της κόρης της, περιγράφοντάς τη ως «εξαιρετική» στο τραγούδι και την υποκριτική, ενώ υπογράμμισε πως δεν θα δίσταζε να της πει την αλήθεια αν δεν είχε τις ικανότητες: «Αν δεν μπορούσε, θα της το έλεγα... με ωραίο τρόπο», είπε αστειευόμενη, προσθέτοντας ότι η Γουίλλου είναι «ακόμη πιο ταλαντούχα από ό,τι ήταν η ίδια στην ηλικία της».
Παράλληλα, στάθηκε και στον χαρακτήρα της κόρης της, λέγοντας ότι είναι εργατική, άριστη μαθήτρια και διαθέτει αυτοπεποίθηση που η ίδια δεν είχε ως έφηβη.
Η Pink, κλείνοντας ξεκαθάρισε πως, πέρα από το προνόμιο που έχει η οικογένειά της να μπορεί να κάνει τέτοιες επιλογές, αυτό που έχει σημασία είναι η στήριξη προς τα παιδιά τους: «Είμαστε εκεί για τα παιδιά μας όσο μπορούμε και είμαι τυχερή που μπορούμε».
Η τραγουδίστρια μίλησε για τη μεγάλη αυτή αλλαγή στη ζωή της κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στην εκπομπή «CBS Mornings», εξηγώντας ότι η κόρη της είναι παθιασμένη με τα μιούζικαλ και ονειρεύεται να γίνει σταρ του Broadway.
Η Pink, η οποία έχει αποκτήσει τη Γουίλοου και τον 9χρονο Τζέιμσον με τον σύζυγό της Κάρεϊ Χαρτ, τόνισε ότι ήρθε η στιγμή η κόρη της να βγει από τη «σκιά» της: «Με ακολουθεί σε όλο τον κόσμο από μικρή, σε περιοδείες και όχι μόνο. Της είπα "Είναι η σειρά σου τώρα, εμείς θα σε ακολουθήσουμε"», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για το ταλέντο της κόρης της, περιγράφοντάς τη ως «εξαιρετική» στο τραγούδι και την υποκριτική, ενώ υπογράμμισε πως δεν θα δίσταζε να της πει την αλήθεια αν δεν είχε τις ικανότητες: «Αν δεν μπορούσε, θα της το έλεγα... με ωραίο τρόπο», είπε αστειευόμενη, προσθέτοντας ότι η Γουίλλου είναι «ακόμη πιο ταλαντούχα από ό,τι ήταν η ίδια στην ηλικία της».
Παράλληλα, στάθηκε και στον χαρακτήρα της κόρης της, λέγοντας ότι είναι εργατική, άριστη μαθήτρια και διαθέτει αυτοπεποίθηση που η ίδια δεν είχε ως έφηβη.
Η Pink, κλείνοντας ξεκαθάρισε πως, πέρα από το προνόμιο που έχει η οικογένειά της να μπορεί να κάνει τέτοιες επιλογές, αυτό που έχει σημασία είναι η στήριξη προς τα παιδιά τους: «Είμαστε εκεί για τα παιδιά μας όσο μπορούμε και είμαι τυχερή που μπορούμε».
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