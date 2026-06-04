Φουντώνουν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή ενώ Τραμπ και Ιράν εκπέμπουν αντίθετα μηνύματα για συμφωνία

Νέες εστίες έντασης παρά την παράταση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ - Οι συγκρούσεις επηρεάζουν κρίσιμες ενεργειακές οδούς, ενώ η τιμή του πετρελαίου επιστρέφει κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι