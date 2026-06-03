Όταν ο Τζον Σι Ράιλι προσπάθησε να πείσει τον Ντι Κάπριο να αφήσει τον Τιτανικό για το Boogie Nights: «Κανείς δεν θα νοιαστεί»
Όταν ο Τζον Σι Ράιλι προσπάθησε να πείσει τον Ντι Κάπριο να αφήσει τον Τιτανικό για το Boogie Nights: «Κανείς δεν θα νοιαστεί»
Θα τον πείσω να κάνει την ταινία σου, τον ξέρω από παιδί, είχε πει ο ηθοποιός στον Πολ Τόμας Άντερσον
Η καριέρα του Λεονάρντο Ντι Κάπριο ίσως ήταν διαφορετική σήμερα, αν είχε ακολουθήσει την προτροπή του Τζον Σι Ράιλι να μη συμμετάσχει στον «Τιτανικό» του Τζέιμς Κάμερον για να ενταχθεί στο καστ της ταινίας «Boogie Nights» του Πολ Τόμας Άντερσον.
«Εκείνη την εποχή, όταν προσπαθούσαμε να στήσουμε το Boogie Nights, το να είσαι στην πορνογραφία θεωρούνταν ταμπού. Είναι δύσκολο ακόμη και να το φανταστεί κανείς σήμερα, πιθανότατα το θυμάσαι», είπε ο Ράιλι στο podcast Where Everybody Knows Your Name. «Όλοι αυτοί οι ηθοποιοί και οι μάνατζερ και οι ατζέντηδές τους έλεγαν: “Πορνό; Όπα, όπα, φίλε. Όχι. Όχι”. Και υπάρχει πέος στην ταινία! Όλοι έλεγαν: “όχι, όχι, όχι, όχι”», περιέγραψε στη συνέχεια.
Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Άντερσον, το Boogie Nights ακολουθεί τον Έντι, τον οποίο υποδύεται ο Μαρκ Γουόλμπεργκ, καθώς μεταμορφώνεται σε διάσημο πορνοστάρ με το όνομα Ντιρκ Ντίγκλερ. Αν και η ταινία θεωρείται πλέον cult, ο Ράιλι είπε ότι χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια από τον Άντερσον για να βρει τον πρωταγωνιστή του.
«Πριν ζητηθεί από τον Μαρκ να κάνει την ταινία, ο Πολ ήθελε πραγματικά τον Λίο Ντι Κάπριο για τον ρόλο», εξήγησε ο ηθοποιός. «Και εγώ είχα ήδη κάνει το What’s Eating Gilbert Grape με τη Μέρι Στίνμπεργκεν και τον Λίο, και ήξερα τον Λίο. Τον γνώρισα όταν ήταν 17 ετών. Και είπα: “Δώσε μου την αποστολή, Πολ. Θα τον πείσω αυτόν τον τύπο να κάνει την ταινία σου. Τον ξέρω από παιδί”», συνέχισε.
Το μόνο πρόβλημα; Στον Ντι Κάπριο είχε μόλις προταθεί ο ρόλος του γοητευτικού καλλιτέχνη Τζακ Ντόσον στον Τιτανικό. «Κάθισα μαζί του στη Hillhurst, εκεί στο Silver Lake, και του είπα: “Άκου, Λίο, να σου πω κάτι. Αυτή η ταινία, ο Τιτανικός, είναι για ένα πλοίο που βυθίζεται. Όλοι ξέρουν ότι το πλοίο βυθίζεται!”. “Κανείς δεν πρόκειται να νοιαστεί για το ποιος είναι πάνω στο πλοίο”».
Στη συνέχεια του είπε ότι ο Άντερσον «θα γίνει ένας από τους πιο ταλαντούχους σκηνοθέτες του μέλλοντος» και ότι «δεν πρέπει να χάσει αυτή την ευκαιρία» να συνεργαστεί μαζί του. Ο Ντι Κάπριο, ωστόσο, εξακολουθούσε να το σκέφτεται. «Μου είπε: “Ε, δεν ξέρω. Οι ατζέντηδές μου όλοι… Μου λένε ότι αυτή θα γίνει μια πολύ μεγάλη ταινία και ότι πρέπει να την κάνω”», πρόσθεσε ο Ράιλι. «Και εγώ του είπα: “Σου λέω, φίλε. Σου λέω. Δεν θα σε έστελνα σε λάθος δρόμο. Είναι για ένα πλοίο που βυθίζεται”».
Τελικά, ο Ντι Κάπριο παρέμεινε στο καστ του Τιτανικού. Παρ’ όλα αυτά, σε συνέντευξή του στο Esquire τον περασμένο Αύγουστο, παραδέχθηκε ότι έχει μετανιώσει που απέρριψε τον Άντερσον και την ταινία του. Οι δύο άντρες όμως συνεργάστηκαν στη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία One Battle After Another.
Φωτογραφία: Shutterstock
«Εκείνη την εποχή, όταν προσπαθούσαμε να στήσουμε το Boogie Nights, το να είσαι στην πορνογραφία θεωρούνταν ταμπού. Είναι δύσκολο ακόμη και να το φανταστεί κανείς σήμερα, πιθανότατα το θυμάσαι», είπε ο Ράιλι στο podcast Where Everybody Knows Your Name. «Όλοι αυτοί οι ηθοποιοί και οι μάνατζερ και οι ατζέντηδές τους έλεγαν: “Πορνό; Όπα, όπα, φίλε. Όχι. Όχι”. Και υπάρχει πέος στην ταινία! Όλοι έλεγαν: “όχι, όχι, όχι, όχι”», περιέγραψε στη συνέχεια.
Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Άντερσον, το Boogie Nights ακολουθεί τον Έντι, τον οποίο υποδύεται ο Μαρκ Γουόλμπεργκ, καθώς μεταμορφώνεται σε διάσημο πορνοστάρ με το όνομα Ντιρκ Ντίγκλερ. Αν και η ταινία θεωρείται πλέον cult, ο Ράιλι είπε ότι χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια από τον Άντερσον για να βρει τον πρωταγωνιστή του.
«Πριν ζητηθεί από τον Μαρκ να κάνει την ταινία, ο Πολ ήθελε πραγματικά τον Λίο Ντι Κάπριο για τον ρόλο», εξήγησε ο ηθοποιός. «Και εγώ είχα ήδη κάνει το What’s Eating Gilbert Grape με τη Μέρι Στίνμπεργκεν και τον Λίο, και ήξερα τον Λίο. Τον γνώρισα όταν ήταν 17 ετών. Και είπα: “Δώσε μου την αποστολή, Πολ. Θα τον πείσω αυτόν τον τύπο να κάνει την ταινία σου. Τον ξέρω από παιδί”», συνέχισε.
John C. Reilly is remembering the time he tried to convince Leonardo DiCaprio to ditch 'Titanic' and star in 'Boogie Nights' instead: 'No one's gonna give a s--- about who's on the boat.' https://t.co/K6CbOqjNF3— Entertainment Weekly (@EW) June 3, 2026
Στη συνέχεια του είπε ότι ο Άντερσον «θα γίνει ένας από τους πιο ταλαντούχους σκηνοθέτες του μέλλοντος» και ότι «δεν πρέπει να χάσει αυτή την ευκαιρία» να συνεργαστεί μαζί του. Ο Ντι Κάπριο, ωστόσο, εξακολουθούσε να το σκέφτεται. «Μου είπε: “Ε, δεν ξέρω. Οι ατζέντηδές μου όλοι… Μου λένε ότι αυτή θα γίνει μια πολύ μεγάλη ταινία και ότι πρέπει να την κάνω”», πρόσθεσε ο Ράιλι. «Και εγώ του είπα: “Σου λέω, φίλε. Σου λέω. Δεν θα σε έστελνα σε λάθος δρόμο. Είναι για ένα πλοίο που βυθίζεται”».
Τελικά, ο Ντι Κάπριο παρέμεινε στο καστ του Τιτανικού. Παρ’ όλα αυτά, σε συνέντευξή του στο Esquire τον περασμένο Αύγουστο, παραδέχθηκε ότι έχει μετανιώσει που απέρριψε τον Άντερσον και την ταινία του. Οι δύο άντρες όμως συνεργάστηκαν στη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία One Battle After Another.
Φωτογραφία: Shutterstock
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