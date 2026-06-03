Σακίρα για τα 30 χρόνια καριέρας της: Είναι σαν να ξεκινάω τώρα
Σακίρα για τα 30 χρόνια καριέρας της: Είναι σαν να ξεκινάω τώρα
Έπρεπε να παλέψω για τα όνειρά μου, δήλωσε η 49χρονη τραγουδίστρια
Μπορεί η Σακίρα να διαγράφει μία πετυχημένη πορεία στη διεθνή μουσική σκηνή εδώ και τριάντα χρόνια, για την οποία πάλεψε σκληρά, η ίδια νιώθει όμως σαν να ξεκινάει μόλις τώρα. Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια φωτογραφήκε για το PEOPLE και μίλησε για σημαντικούς σταθμούς της καριέρας της, αλλά και για προσωπικές της δυσκολίες.
«Ξέρεις τι είναι παράξενο; Το κάνω αυτό επαγγελματικά ήδη 30 χρόνια και για μένα είναι σαν να μόλις ξεκινάω», δήλωσε στη συνέντευξή της. «Πάντα πίστευα ότι ήμουν πιο εύθραυστη ή πιο αδύναμη από ό,τι μου απέδειξε η ζωή ότι είμαι», τόνισε σε άλλο σημείο.
Τα τελευταία χρόνια έχει αντιμετωπίσει αρκετές προσωπικές δυσκολίες μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας, ανάμεσά τους και ο πολυσυζητημένος χωρισμός της από τον πατέρα των δύο παιδιών της, τον πρώην Ισπανό ποδοσφαιριστή Ζεράρ Πικέ, μετά τις καταγγελίες για απιστία. Υπήρξε επίσης η υπόθεση φορολογικής απάτης πολλών εκατομμυρίων στην Ισπανία, την οποία κέρδισε πρόσφατα. Τώρα, σπάει ρεκόρ με τη μεγαλύτερη περιοδεία της μέχρι σήμερα και γράφει ιστορία, καθώς θα είναι μία από τους headliners του πρώτου σόου ημιχρόνου σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.
«Πίσω από κάθε εμπειρία στη ζωή υπάρχει πάντα ένα μάθημα, και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για όλα αυτά τα μαθήματα, ακόμη και για τους ανθρώπους που σου αφήνουν σημάδια επειδή απλώς μας κάνουν καλύτερους», εξομολογήθηκε.
Από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της, η Σακίρα έχει πουλήσει περισσότερους από 95 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, κατακτώντας τον τίτλο της πιο επιτυχημένης σε πωλήσεις Λατίνας καλλιτέχνιδας όλων των εποχών, ενώ άνοιξε τον δρόμο για μια νέα γενιά σταρ, όπως ο Bad Bunny και η Karol G. Όπως είπε η ίδια: «Έπρεπε πραγματικά να παλέψω για τα όνειρά μου».
Παράλληλα, σημείωσε: «Θα έλεγα σε εκείνο το κορίτσι των 20 χρόνων να απολαμβάνει περισσότερο, να πιστεύει περισσότερο στον εαυτό της. Νομίζω ότι οι γυναίκες, όσο περνά ο χρόνος, αποκτούμε αυτή τη νέα αυτοπεποίθηση. Ακόμη κι αν δεν δείχνουμε τόσο τέλειες όσο στα 20 μας, είναι όμορφο να είσαι απλώς ο εαυτός σου και να αποδέχεσαι αυτό που είσαι».
Από την αρχή της καριέρας της, η Σακίρα έχει θέσει ως αποστολή της να βοηθά παιδιά που μεγαλώνουν με λιγότερα από όσα είχε η ίδια. Τώρα, το 100% των δικαιωμάτων της από το νέο της single «Dai Dai» θα διατεθεί στο FIFA Global Citizen Education Fund, το οποίο προσφέρει σε παιδιά σε όλο τον κόσμο πρόσβαση στην εκπαίδευση και στο ποδόσφαιρο. «Είναι ένα μήνυμα για κάθε παιδί στο οποίο είπαν ότι το όνειρό του είναι πολύ μεγάλο. Και για να μας θυμίζει ότι κάθε πρωταθλητής ξεκίνησε ως ένα παιδί που ίσως πέρασε δυσκολίες και αγώνες, αλλά υπήρξε κάποιος που πίστεψε σε αυτό, και γι’ αυτό δεν τα παράτησε», εξήγησε.
Η Σακίρα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο πριν από 20 χρόνια, και το τουρνουά άλλαξε τη ζωή της. «Έχω αυτή τη σύνδεση με το ποδόσφαιρο που μοιάζει άρρηκτη», ανέφερε. Τραγούδησε το πρώτο επίσημο τραγούδι της για Παγκόσμιο Κύπελλο, το «Waka Waka (This Time for Africa)», στην τελετή λήξης του τουρνουά το 2010, όταν γνώρισε τον Πικέ. Στη συνέχεια απέκτησαν μαζί τους γιους τους, Μίλαν και Σάσα.
Η Σακίρα πάτησε το κουμπί της επανεκκίνησης, όταν κυκλοφόρησε το «Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53», το 2023, με τον μουσικό παραγωγό Bizarrap. Το αιχμηρό ισπανόφωνο dance κομμάτι ήταν εμπνευσμένο από τον χωρισμό της το 2022 από τον Πικέ και περιγράφει όσα ακολούθησαν μετά την υποτιθέμενη σχέση του που έβαλε τέλος στην κοινή τους πορεία που μετρούσε 12 χρόνια. «Ήταν κάθαρση. Είχα πραγματικά ανάγκη να γράψω για αυτό που περνούσα και να μην έχω κανένα φρένο», εκμυστηρεύτηκε η Σακίρα, η οποία αστειεύτηκε ότι η σύνθεση τραγουδιών είναι «σαν να πηγαίνεις σε ψυχολόγο, μόνο που είναι φθηνότερη».
Η ερωτική της απογοήτευση αποκάλυψε τη δύναμή της. «Μέσα από εκείνες τις δύσκολες στιγμές, ανακάλυψα πόσο ανθεκτικοί είμαστε όλοι», τόνισε. Στηρίχθηκε στα αγαπημένα της πρόσωπα — «Η ζωή είναι σκύλα, αλλά αξίζει τόσο πολύ να τη ζεις, επειδή οι φίλοι είναι εκεί για σένα», επισήμανε.
«Ξέρεις τι είναι παράξενο; Το κάνω αυτό επαγγελματικά ήδη 30 χρόνια και για μένα είναι σαν να μόλις ξεκινάω», δήλωσε στη συνέντευξή της. «Πάντα πίστευα ότι ήμουν πιο εύθραυστη ή πιο αδύναμη από ό,τι μου απέδειξε η ζωή ότι είμαι», τόνισε σε άλλο σημείο.
Τα τελευταία χρόνια έχει αντιμετωπίσει αρκετές προσωπικές δυσκολίες μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας, ανάμεσά τους και ο πολυσυζητημένος χωρισμός της από τον πατέρα των δύο παιδιών της, τον πρώην Ισπανό ποδοσφαιριστή Ζεράρ Πικέ, μετά τις καταγγελίες για απιστία. Υπήρξε επίσης η υπόθεση φορολογικής απάτης πολλών εκατομμυρίων στην Ισπανία, την οποία κέρδισε πρόσφατα. Τώρα, σπάει ρεκόρ με τη μεγαλύτερη περιοδεία της μέχρι σήμερα και γράφει ιστορία, καθώς θα είναι μία από τους headliners του πρώτου σόου ημιχρόνου σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.
«Πίσω από κάθε εμπειρία στη ζωή υπάρχει πάντα ένα μάθημα, και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για όλα αυτά τα μαθήματα, ακόμη και για τους ανθρώπους που σου αφήνουν σημάδια επειδή απλώς μας κάνουν καλύτερους», εξομολογήθηκε.
Από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της, η Σακίρα έχει πουλήσει περισσότερους από 95 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, κατακτώντας τον τίτλο της πιο επιτυχημένης σε πωλήσεις Λατίνας καλλιτέχνιδας όλων των εποχών, ενώ άνοιξε τον δρόμο για μια νέα γενιά σταρ, όπως ο Bad Bunny και η Karol G. Όπως είπε η ίδια: «Έπρεπε πραγματικά να παλέψω για τα όνειρά μου».
Shakira on 30 Years in Music, New Beginnings and Making World Cup History: ‘It Feels Like I’m Just Starting’ (Exclusive) https://t.co/SBOjWwhwOS— People (@people) June 3, 2026
Από την αρχή της καριέρας της, η Σακίρα έχει θέσει ως αποστολή της να βοηθά παιδιά που μεγαλώνουν με λιγότερα από όσα είχε η ίδια. Τώρα, το 100% των δικαιωμάτων της από το νέο της single «Dai Dai» θα διατεθεί στο FIFA Global Citizen Education Fund, το οποίο προσφέρει σε παιδιά σε όλο τον κόσμο πρόσβαση στην εκπαίδευση και στο ποδόσφαιρο. «Είναι ένα μήνυμα για κάθε παιδί στο οποίο είπαν ότι το όνειρό του είναι πολύ μεγάλο. Και για να μας θυμίζει ότι κάθε πρωταθλητής ξεκίνησε ως ένα παιδί που ίσως πέρασε δυσκολίες και αγώνες, αλλά υπήρξε κάποιος που πίστεψε σε αυτό, και γι’ αυτό δεν τα παράτησε», εξήγησε.
Η Σακίρα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο πριν από 20 χρόνια, και το τουρνουά άλλαξε τη ζωή της. «Έχω αυτή τη σύνδεση με το ποδόσφαιρο που μοιάζει άρρηκτη», ανέφερε. Τραγούδησε το πρώτο επίσημο τραγούδι της για Παγκόσμιο Κύπελλο, το «Waka Waka (This Time for Africa)», στην τελετή λήξης του τουρνουά το 2010, όταν γνώρισε τον Πικέ. Στη συνέχεια απέκτησαν μαζί τους γιους τους, Μίλαν και Σάσα.
Η Σακίρα πάτησε το κουμπί της επανεκκίνησης, όταν κυκλοφόρησε το «Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53», το 2023, με τον μουσικό παραγωγό Bizarrap. Το αιχμηρό ισπανόφωνο dance κομμάτι ήταν εμπνευσμένο από τον χωρισμό της το 2022 από τον Πικέ και περιγράφει όσα ακολούθησαν μετά την υποτιθέμενη σχέση του που έβαλε τέλος στην κοινή τους πορεία που μετρούσε 12 χρόνια. «Ήταν κάθαρση. Είχα πραγματικά ανάγκη να γράψω για αυτό που περνούσα και να μην έχω κανένα φρένο», εκμυστηρεύτηκε η Σακίρα, η οποία αστειεύτηκε ότι η σύνθεση τραγουδιών είναι «σαν να πηγαίνεις σε ψυχολόγο, μόνο που είναι φθηνότερη».
Η ερωτική της απογοήτευση αποκάλυψε τη δύναμή της. «Μέσα από εκείνες τις δύσκολες στιγμές, ανακάλυψα πόσο ανθεκτικοί είμαστε όλοι», τόνισε. Στηρίχθηκε στα αγαπημένα της πρόσωπα — «Η ζωή είναι σκύλα, αλλά αξίζει τόσο πολύ να τη ζεις, επειδή οι φίλοι είναι εκεί για σένα», επισήμανε.
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