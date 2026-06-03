Η Μπρουκ Σιλντς θυμήθηκε την εμφάνισή της στα «Φιλαράκια»: Αλλαξε τα πάντα στην καριέρα μου
Η Μπρουκ Σιλντς θυμήθηκε την εμφάνισή της στα «Φιλαράκια»: Αλλαξε τα πάντα στην καριέρα μου
Μου επέτρεψε να εμβαθύνω στις κωμικές μου δυνατότητες, εξήγησε η 61χρονη ηθοποιός
UPD:
Ένα πέρασμα από τα «Φιλαράκια» είχε σταθεί ικανό να αναζωογονήσει την καριέρα της Μπρουκ Σιλντς. Η 61χρονη σταρ ανέτρεξε στην guest εμφάνισή της και μετέφερε την εμπειρία της, τονίζοντας ότι άλλαξε την πορεία της στην υποκριτική, αφού της δόθηκε η ευκαιρία να αναδείξει τις δυνατότητές της ως κωμική ηθοποιός.
Η Σιλντς εμφανίστηκε ως guest star σε επεισόδιο του σίριαλ 1996, με τίτλο «The One After the Super Bowl», στο οποίο υποδύθηκε μια stalker που πιστεύει ότι ο Τζόι είναι στην πραγματικότητα ο χαρακτήρας σαπουνόπερας που ενσαρκώνει στην τηλεόραση. Στο ίδιο επεισόδιο συμμετείχαν επίσης η Τζούλια Ρόμπερτς, ο Ζαν-Κλοντ Βαν Νταμ, ο Φρεντ Γουίλαρντ και ο Νταν Καστελανέτα.
Μιλώντας στο podcast The Bossticks, η Σιλντς σημείωσε ότι έπαιζε δίπλα σε «ανθρώπους όπως η Τζούλια Ρόμπερτς και ανθρώπους που ήταν τεράστιοι σταρ του κινηματογράφου, και κατάφερα να σταθώ επάξια».«Και είχα έναν από τους πιο αστείους ρόλους που γράφτηκαν σε ολόκληρο το επεισόδιο», είπε για μια σκηνή στην οποία γλείφει τα δάχτυλα του Τζόι.
Χαρακτηρίζοντας το επεισόδιο «χρυσάφι από πλευράς κωμωδίας», η Μπρουκ Σιλντς πρόσθεσε: «Στην αρχή δεν με άφηναν να το κάνω, και μου είπαν ότι με κάνει να φαίνομαι υπερβολικά τρελή. Και εγώ είπα: “Πρέπει να το κάνω, παρακαλώ”. Και την τελευταία στιγμή, κάναμε μία λήψη χωρίς αυτό, και μετά ο showrunner είπε: “Έι, Σιλντς, ξαναβάλ’ το”, και εκείνη η στιγμή ήταν απλώς μια πολύ τρελή στιγμή για αυτόν τον χαρακτήρα. Ήταν απλώς τρελή».
Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι: «Και αυτό το είδος σοκ, να βλέπεις κάποια που μέχρι τότε θεωρούνταν κάτι σαν supermodel, άψογη και απρόσιτη, και ξαφνικά να γλείφει τα δάχτυλα ενός άνδρα, να γελάει σαν τρελή, τους έκανε να λένε: “Θεέ μου, τι είναι αυτό; Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο”. Και αυτό άλλαξε τα πάντα. Μου έφερε τη δική μου τηλεοπτική σειρά και μου επέτρεψε πραγματικά να εμβαθύνω στις κωμικές μου δυνατότητες».
Δείτε απόσπασμα από την εμφάνισή της στα «Φιλαράκια»
Η δική της σειρά, Suddenly Susan, προβλήθηκε από το 1996 έως το 2000. Στο The View το 2025, η Σιλντς είχε αποκαλύψει ότι, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της εμφάνισής της στη μακρόχρονη κωμική σειρά, ήθελε να εντυπωσιάσει το καστ και να νιώσει ότι ανήκει στην ομάδα.
«Όταν μπαίνεις σε μια σειρά που λειτουργεί τόσο καλά και είναι τόσο επιτυχημένη, και εγώ ήμουν τόσο μεγάλη θαυμάστρια, το μόνο που ήθελα ήταν να με συμπαθήσουν», είχε πει η Σιλντς στην εκπομπή. «Ήθελα απλώς να είμαι αστεία, αλλά δεν ήμουν μέλος της ομάδας. Εκείνοι ήταν πολύ δεμένοι και είχαν όλα αυτά τα εσωτερικά αστεία». Η Σιλντς είχε τονίσει ότι ο Μάθιου Πέρι είχε ένα επαναλαμβανόμενο αστείο με το καστ, στο οποίο «έτρεχε και έπεφτε στο πάτωμα μπροστά από μια κοπέλα και προσποιούνταν ότι κοιτούσε κάτω από τη φούστα της».
Έτσι, μια μέρα, αποφάσισε να αντιστρέψει τους ρόλους. «Σκέφτηκα: “Θεέ μου, ξέρω τι θα κάνω”. Έτρεξα όσο πιο γρήγορα μπορούσα από τη μία άκρη του πλατό μέχρι την άλλη, έπεσα στο πάτωμα και προσποιήθηκα ότι κοιτάζω μέσα στο μπατζάκι του παντελονιού του, και όλοι έμειναν σιωπηλοί. Ήμουν στο πάτωμα και σκεφτόμουν: “Τα έκανα χάλια… Φαίνομαι σαν τρελή”. Ήμουν στο πάτωμα για κάτι που μου φάνηκε σαν μία ώρα. Πιθανότατα ήταν ένα δευτερόλεπτο, και ξαφνικά εκείνος άρχισε να γελάει, και μετά άρχισαν να γελούν όλοι», είχε εξηγήσει η ηθοποιός.
Η Σιλντς εμφανίστηκε ως guest star σε επεισόδιο του σίριαλ 1996, με τίτλο «The One After the Super Bowl», στο οποίο υποδύθηκε μια stalker που πιστεύει ότι ο Τζόι είναι στην πραγματικότητα ο χαρακτήρας σαπουνόπερας που ενσαρκώνει στην τηλεόραση. Στο ίδιο επεισόδιο συμμετείχαν επίσης η Τζούλια Ρόμπερτς, ο Ζαν-Κλοντ Βαν Νταμ, ο Φρεντ Γουίλαρντ και ο Νταν Καστελανέτα.
Μιλώντας στο podcast The Bossticks, η Σιλντς σημείωσε ότι έπαιζε δίπλα σε «ανθρώπους όπως η Τζούλια Ρόμπερτς και ανθρώπους που ήταν τεράστιοι σταρ του κινηματογράφου, και κατάφερα να σταθώ επάξια».«Και είχα έναν από τους πιο αστείους ρόλους που γράφτηκαν σε ολόκληρο το επεισόδιο», είπε για μια σκηνή στην οποία γλείφει τα δάχτυλα του Τζόι.
Brooke Shields Says 'Friends' Cameo Changed 'Everything' For Her Career https://t.co/iSdROWcFfN— People (@people) June 2, 2026
Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι: «Και αυτό το είδος σοκ, να βλέπεις κάποια που μέχρι τότε θεωρούνταν κάτι σαν supermodel, άψογη και απρόσιτη, και ξαφνικά να γλείφει τα δάχτυλα ενός άνδρα, να γελάει σαν τρελή, τους έκανε να λένε: “Θεέ μου, τι είναι αυτό; Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο”. Και αυτό άλλαξε τα πάντα. Μου έφερε τη δική μου τηλεοπτική σειρά και μου επέτρεψε πραγματικά να εμβαθύνω στις κωμικές μου δυνατότητες».
Δείτε απόσπασμα από την εμφάνισή της στα «Φιλαράκια»
Η δική της σειρά, Suddenly Susan, προβλήθηκε από το 1996 έως το 2000. Στο The View το 2025, η Σιλντς είχε αποκαλύψει ότι, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της εμφάνισής της στη μακρόχρονη κωμική σειρά, ήθελε να εντυπωσιάσει το καστ και να νιώσει ότι ανήκει στην ομάδα.
«Όταν μπαίνεις σε μια σειρά που λειτουργεί τόσο καλά και είναι τόσο επιτυχημένη, και εγώ ήμουν τόσο μεγάλη θαυμάστρια, το μόνο που ήθελα ήταν να με συμπαθήσουν», είχε πει η Σιλντς στην εκπομπή. «Ήθελα απλώς να είμαι αστεία, αλλά δεν ήμουν μέλος της ομάδας. Εκείνοι ήταν πολύ δεμένοι και είχαν όλα αυτά τα εσωτερικά αστεία». Η Σιλντς είχε τονίσει ότι ο Μάθιου Πέρι είχε ένα επαναλαμβανόμενο αστείο με το καστ, στο οποίο «έτρεχε και έπεφτε στο πάτωμα μπροστά από μια κοπέλα και προσποιούνταν ότι κοιτούσε κάτω από τη φούστα της».
Έτσι, μια μέρα, αποφάσισε να αντιστρέψει τους ρόλους. «Σκέφτηκα: “Θεέ μου, ξέρω τι θα κάνω”. Έτρεξα όσο πιο γρήγορα μπορούσα από τη μία άκρη του πλατό μέχρι την άλλη, έπεσα στο πάτωμα και προσποιήθηκα ότι κοιτάζω μέσα στο μπατζάκι του παντελονιού του, και όλοι έμειναν σιωπηλοί. Ήμουν στο πάτωμα και σκεφτόμουν: “Τα έκανα χάλια… Φαίνομαι σαν τρελή”. Ήμουν στο πάτωμα για κάτι που μου φάνηκε σαν μία ώρα. Πιθανότατα ήταν ένα δευτερόλεπτο, και ξαφνικά εκείνος άρχισε να γελάει, και μετά άρχισαν να γελούν όλοι», είχε εξηγήσει η ηθοποιός.
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