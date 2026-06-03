Κάιλι Τζένερ: Με αποκαλυπτικό ροζ μπικίνι στην παραλία, δείτε φωτογραφίες
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Κάιλι Τζένερ Μπικίνι

Κάιλι Τζένερ: Με αποκαλυπτικό ροζ μπικίνι στην παραλία, δείτε φωτογραφίες

Η επιχειρηματίας και Influencer δημοσίευσε μερικά ακόμη σέξι στιγμιότυπα με μαγιό

Κάιλι Τζένερ: Με αποκαλυπτικό ροζ μπικίνι στην παραλία, δείτε φωτογραφίες
18 ΣΧΟΛΙΑ
Έχοντας συνηθίσει τους θαυμαστές της σε σέξι στιγμιότυπά της με μαγιό, η Κάιλι Τζένερ μοιράστηκε μερικές ακόμη φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πιο συγκεκριμένα στο Instagram, όπου αριθμεί πάνω από 380 εκατομμύρια ακόλουθους.

Η επιχειρηματίας και Influencer αυτή τη φορά επέλεξε ένα αποκαλυπτικό ροζ μπικίνι, έβαλε ένα λουλούδι στα μαλλιά της και πόζαρε με σέξι διάθεση στην παραλία. Στη συνέχεια, ανάρτησε μια σειρά από «καλοκαιρινές» εικόνες στον λογαριασμό της.

Δείτε τις φωτογραφίες

Κάιλι Τζένερ: Με αποκαλυπτικό ροζ μπικίνι στην παραλία, δείτε φωτογραφίες
Κάιλι Τζένερ: Με αποκαλυπτικό ροζ μπικίνι στην παραλία, δείτε φωτογραφίες

Κάιλι Τζένερ: Με αποκαλυπτικό ροζ μπικίνι στην παραλία, δείτε φωτογραφίες

Κάιλι Τζένερ: Με αποκαλυπτικό ροζ μπικίνι στην παραλία, δείτε φωτογραφίες

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Κάιλι Τζένερ: Με αποκαλυπτικό ροζ μπικίνι στην παραλία, δείτε φωτογραφίες
Κάιλι Τζένερ: Με αποκαλυπτικό ροζ μπικίνι στην παραλία, δείτε φωτογραφίες
18 ΣΧΟΛΙΑ

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